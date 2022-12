Cortemilia si prepara al Natale con un concerto gratuito del Rejoicing Gospel Choir

E’ un ricco programma quello che l’Amministrazione comunale di Cortemilia ha messo in agenda per accompagnare l’arrivo delle festività natalizie nel centro langarolo.



Il primo, aperto a tutta la popolazione con ingresso gratuito, è in programma per le ore 21 di domani, domenica 11 dicembre, quando presso il Teatro Comunale di via Alfieri è in agenda il "Concerto di Natale" del Rejoicing Gospel Choir.



L’evento fa parte del "Xmas Live Tour" del coro albese, formazione che, diretta dal maestro Carlo Bianco e composta da ben 26 elementi tutti al femminile, dal 1998 porta in giro per il Piemonte le più note liriche del genere nato ed evolutosi nelle comunità religiose afroamericane, con un repertorio che annovera alcuni tra i maggiori successi della nuova musica gospel, ma anche brani pop e rock di ispirazione religiosa.



"Aspettando il Natale", questo il nome della rassegna, proseguirà poi la domenica successiva, 18 dicembre, con un intenso pomeriggio in programma in piazza Savona. Qui sono previste distribuzione di cioccolata calda, caldarroste e vin brulè, e il mercatino della scuola dell’infanzia di Cortemilia. Inoltre spettacolari esibizioni di equilibrismo, giocoleria, intrattenimento e comicità nell’attesa dell’arrivo di Babbo Natale, che raccoglierà le letterine scritte dai bambini. A seguire la premiazione del concorso di disegno "Il Natale che vorrei…".

Alle ore 20.30 preghiera e scambio degli auguri al Presepe della Pieve.