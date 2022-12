Marta Bassino raggiante dopo il successo di Sestriere: "Quando ho tagliato il traguardo ho sentito il pubblico ed è stato da pelle d’oca"

Sesto successo in Coppa del mondo per Marta Bassino, determinata e performante sulla Kandahar G.A.Agnelli di Sestriere, nel secondo gigante stagionale.

Marta sfodera due ottime manches (secondo e terzo tempo assoluto) e conferma il suo ottimo momento di forma.

Le sue dichiarazioni a fine gara: "E’ un periodo che sto sciando bene. Ho pensato ‘dai, che si può fare’ qui a Sestriere. Questa mattina ho fatto la solita routine, stavo bene e ci tenevo tanto alla gara di casa. Ora ho anche il pettorale rosso, e stamattina l’ho visto addosso a Lara Gut e ho pensato che sarebbe potuto diventare mio. Durante la gara mi sentivo in un rodeo, ma alla fine l’atteggiamento fa la differenza. Quando ho tagliato il traguardo ho sentito il pubblico ed è stato bellissimo, da pelle d’oca. Ora sto sciando abbastanza bene anche suio piani, anche a Lake Louise sono riuscita a tirare fuori dei buoni risultati. La scorsa estate siamo ripartiti da zero, cercando un’idea tecnica che si sta dimostrando giusta. Stavo già facendo bene nel periodo di Soelden, e ora ho concretizzato. Penso che farò tutte le discipline ma non lo slalom”.