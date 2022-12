Sci alpino, Coppa del mondo: Marta Bassino trionfa a Sestriere!

Splendido successo di Marta Bassino a Sestriere, nel secondo gigante stagionale della Coppa del mondo 22/23.

La campionessa cuneese, seconda a metà gara, si conferma nella seconda frazione aggiudicandosi il gradino più alto del podio davanti a Sara Hector e Petra Vlhova (al comando dopo la manche d'apertura).

Sulla Kandahar G.A.Agnelli, davanti al pubblico di casa, Marta conquista il suo podio numero 23 ed il sesto sigillo personale in CdM (primo in stagione): per lei tempo complessivo di 2:28.89.

Bassino, già seconda a Killington, guida ora la classifica del gigante, specialità che l'ha consacrata ai vertici internazionali.

Ai piedi del podio un'ottima Federica Brignone; bene anche Asja Zenere, 11^.