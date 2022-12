Volley A2/F: anticipo in trasferta per il Puma! La Lpm Bam Mondovì oggi (ore 17,30) affronta la D&a Esperia Cremona

La Lpm Bam Mondovì in una foto di repertorio (ph. Guido Peirone)

Altro giro, altra trasferta! Per la Lpm Bam Mondovì arriva la sesta gara della stagione lontana dal PalaManera. Le Pumine, infatti, questo pomeriggio alle ore 17,30, renderanno visita alla D&s Esperia Cremona nell’anticipo della 10^ giornata di andata di regular season.

Un impegno non propriamente morbido per il Puma, reduce dalla rocambolesca sconfitta in casa dell’Hermaea Olbia. Per le ragazze di Solforati è praticamente vietato commettere ulteriori passi falsi, soprattutto se si vuole restare incollati alle zone nobili della classifica.

Ancora dubbi di formazione per coach Solforati, che deciderà solo all’ultimo se schierare in regia la brasiliana Ana Tiemi Takagui, anche se le possibilità di rivederla in campo sono concrete. Potrebbe invece rimanere a riposo precauzionale la schiacciatrice Alessia Populini, che ad Olbia ha giocato solo alcuni spezzoni di gara.

Il Puma ritroverà da avversarie la palleggiatrice Laura Pasquino e la centrale Sofia Ferrarini. Le due ex pumine stanno facendo molto bene a Cremona, così come il resto della squadra allenata da Valeria Magri, in cui spicca l’opposto estone Kadi Kullerkann. A dirigere il match saranno i signori Roberto Russo e Gianmarco Lentini.

Come di consueto sarà possibile seguire la partita in diretta streaming sulla pagina Youtube di Volleyball World. Al Pala Radi di Cremona il fischio d’inizio è fissato per questo sabato pomeriggio alle ore 17,30.