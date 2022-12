Volley A2/F: Esperia Cremona-Lpm Bam Mondovì 0-3; La regista Ana Tiemi Takagui: “Il nostro è un lungo viaggio e lotteremo fino alla fine”

La Lpm Bam Mondovì torna da Cremona con una convincente vittoria per 0-3, ottenuta ai danni dell’Esperia delle due ex pumine Sofia Ferrarini e Laura Pasquino. Ottimo approccio per le ragazze di Solforati, brave a contenere le incursioni delle cremasche, per poi attaccare in maniera incisiva e senza sbavature con le varie Longobardi, Decortes e Grigolo.

Nella squadra monregalese è tornata in campo la registra brasiliana Ana Tiemi Takagui, che oltre alla sua indiscutibile qualità ed esperienza in fase di regia ha fatto valere anche i suoi centimetri nella difesa a muro. Ecco il suo commento raccolto al termine del match:

Ana, sei tornata in campo dopo il piccolo problema al ginocchio. A Cremona tu e la squadra avete ritrovato il sorriso e una bella vittoria per 0-3… “Non giocare contro l'Olbia non è stato facile” – spiega la regista brasiliana – “soprattutto perchè non ho potuto aiutare la squadra. Oggi avevo ancora un po' di dolore al ginocchio, ma sono felice di essere tornata in campo e di aver dato il mio contribuito per la conquista di questa vittoria!

Un’ottima prestazione da parte di tutta la squadra, con voi pumine brave anche a superare i piccoli momenti di difficoltà accusati all'inizio del secondo e del terzo set, vero? “In Italia non ci sono avversarie facili e sappiamo che in ogni partita dobbiamo dare sempre il 100%” – continua Ana Tiemi Takagui – “Oggi è stato così! In alcuni momenti siamo andati giù, ma con la giusta determinazione abbiamo trovato il modo di tornare in partita. La cosa più importante, però, è che nei momenti difficili la squadra è rimasta sempre unita.”

Domenica prossima si chiuderà il girone di andata con il match contro l’Offanengo e finalmente si tornerà a casa dopo un periodo caratterizzato da tante trasferte... “Cercheremo di chiudere questa prima parte nel miglior modo possibile” – conclude la palleggiatrice del Puma – “Ovviamente entreremo in campo per conquistare un’altra vittoria! Mondovì lo merita, i nostri tifosi lo meritano, e anche la mia squadra merita tanto. Il nostro è un lungo viaggio e lotteremo fino alla fine!