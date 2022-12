Volley femminile A1. Domenica si gioca Scandicci-Cuneo, Gay: "Ritrovare la continuità e il coraggio che sono mancati con Milano"

Domenica 11 (ore 17:00, diretta www.volleyballworld.tv) la Cuneo Granda S.Bernardo torna a Firenze dopo meno di un mese per affrontare la terza forza della classifica, quella Savino Del Bene Scandicci che domenica scorsa ha inflitto la prima sconfitta stagionale alla Prosecco DOC Imoco Conegliano. Alla formazione di coach Zanini, che finora ha conquistato tre delle sue cinque vittorie lontano da Cuneo, servirà una prestazione di alto livello per provare a uscire nuovamente col sorriso da Palazzo Wanny e muovere la classifica, che attualmente la vede nona a quota tredici punti dopo dieci giornate.

QUI CUNEO GRANDA S.BERNARDO La sconfitta in tre set ad opera della Vero Volley Milano ha lasciato alla Cuneo Granda S.Bernardo tante indicazioni utili su cui lavorare in settimana in vista del trittico di partite con Scandicci, Busto Arsizio e Novara che concluderà il girone di andata. Il test di mercoledì 7 con la LPM BAM Mondovì (Serie A2) ha permesso a coach Zanini di dare spazio e minuti a Lucille Gicquel, che dopo il debutto stagionale di domenica scorsa è apparsa in netta crescita, seppure inevitabilmente non ancora al meglio dal punto di vista della tenuta fisica; l'opposta francese ha attaccato ben quarantotto palloni chiudendo con il 42% in attacco. L'allenamento congiunto con Mondovì ha segnato anche la prima in panchina del nuovo vice allenatore Simone Gandini in attesa del debutto ufficiale di domenica. Alle tante individualità di spessore di Scandicci la Cuneo Granda S.Bernardo dovrà rispondere con il suo punto di forza, il collettivo. Le vittorie più pesanti delle gatte, quelle esterne a Firenze e Bergamo e quella interna su Perugia, sono infatti arrivate grazie a grandi prove corali. Una buona prestazione a Firenze darebbe il giusto slancio per affrontare il secondo impegno in trasferta consecutivo, avversaria una Busto nel suo momento migliore da inizio anno, e l'atteso derby casalingo con Novara di Santo Stefano (prevendita attiva online su www.liveticket.it e in sede).

ALICE GAY, LIBERO CUNEO GRANDA S.BERNARDO «Scandicci è una squadra molto forte, con buonissime individualità. Noi la affronteremo con l'obiettivo di ritrovare quella continuità e quel coraggio che sono mancati nella partita con Milano. Dovremo essere aggressive fin da subito, metterle in difficoltà in ricezione e prestare grande attenzione alla fase muro difesa. Giocare contro avversarie come Scandicci, Busto Arsizio, Novara è sempre bello perché sprona a superare i propri limiti. Nelle prossime tre partite faremo il massimo per portare a casa più punti possibile».

LE AVVERSARIE La Savino Del Bene Scandicci, terza in classifica a quota ventitré punti, è reduce dalla vittoria esterna al Pala Verde contro la capolista Prosecco DOC Imoco Conegliano. Un successo netto che ha cancellato l’amarezza per la sconfitta interna al tie-break contro Busto della nona giornata. Finora le toscane hanno perso al tie-break anche con Milano, sempre a Palazzo Wanny, e non hanno raccolto punti a Novara. Tante le stelle a disposizione di coach Barbolini, da Zhu Ting, in crescendo di condizione, a Antropova, che fu decisiva nella partita con Cuneo del girone di ritorno della passata stagione, passando per Pietrini, Washington e Castillo.

LE EX Ludovica Guidi ha vestito la maglia di Cuneo in Serie A2 nella stagione 2017/2018

I PRECEDENTI Bilancio in parità con quattro vittorie per parte; Cuneo ha vinto i primi quattro confronti, Scandicci gli ultimi quattro

COME SEGUIRE IL MATCH DA CASA Diretta streaming a pagamento su Volleyball World TV (https://volleyballworld.tv/); -10% sugli abbonamenti mensili e annuali con il codice CUNEOGRANDA10

