Riceviamo e pubblichiamo.

Gentile direttore,

voglio porgere un doveroso plauso a tutta la Comunità Marocchina di Cuneo per il gesto di civiltà e di educazione dimostrata dopo i festeggiamenti in piazza Duccio Galimberti per la vittoria della loro compagine di calcio ai Mondiali del Qatar ( leggi qui ). Augurandomi che altri prossimi manifestanti seguano il medesimo comportamento.