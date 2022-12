Babbo Natale arriva in Harley per portare doni alla pediatria di Mondovì [FOTO]

Babbo Natale a Mondovì non arriva sulla slitta, ma sull'Harley Davidson. Questa mattina, domenica 11 dicembre, oltre una trentina di moto è una quarantina di bikers, si sono dati appuntamento nel cortile del Regina Montis Regalis per una consegna davvero speciale. Torna anche quest'anno l'iniziativa solidale promossa dal Gruppo Alta Val Tanaro e Bormida on the road per la pediatria dell'ospedale. L'idea è nata grazie al cuore grande di Marco e Angela che, alcuni anni fa, proprio nel periodo nel periodo natalizio, avevano il loro figlio Dylan, che oggi ha 12 anni, ricoverato in pediatria.

La riconoscenza per la professionalità e la passione del reparto si è tradotta in un’iniziativa per ringraziare lo staff dell’ospedale in maniera concreta.