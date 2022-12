Cavallermaggiore, sotto i portici di via Roma 150 presepi "di nicchia" fan da cornice all’apertura dello storico presepe meccanico [FOTO]

Il Natale a Cavallermaggiore quest’anno ha un altro sapore. La Pro Loco cittadina, guidata dal presidente Samuel Lerda, ha pianificato e concretizzato tra fine novembre e inizio dicembre una serie di eventi e momenti dedicati al Natale, un periodo in cui certo non scarseggiano i visitatori grazie ai quasi ventimila passaggi che conta ogni anno il Presepe storico meccanico allestito dal Gruppo Amici del Presepio.



Proprio su invito degli Amici del Presepio e raccogliendo le richieste in questa direzione arrivate dai commercianti locali, la Pro Loco ha organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale, l’iniziativa “Cavallermaggiore Città dei Presepi” all’interno della rassegna di eventi natalizi “Il Natale che man…Cava”.



Cavallermaggiore si è colorata di rosso con più di 400 metri di moquette lungo la centrale via Roma, accompagnata da un’atmosfera musicale natalizia realizzata con un sistema di filodiffusione attivo 7 giorni su 7 dalle ore 9 alle 20.



Lungo via Roma è stato strutturato un percorso che parte da piazza Vittorio Emanuele II (sede del Presepe storico meccanico) e arriva alla chiesa di San Sebastiano, che ospita la mostra “Presepi dal mondo”, curata da Michele Sola.

La grande novità, molto apprezzata dalla cittadinanza cavallermaggiorese, è costituita dal lancio dei “Presepi in nicchia”: oltre 150 cassette di legno, distribuite alle colonne dei portici di via Roma, con libero invito per associazioni, appassionati, famiglie e liberi cittadini di costruirvi all’interno un presepe da realizzare dando libero sfogo alla propria creatività puntando a materiali riciclati in ottica ecosostenibile. Il risultato è stato raggiunto in meno di una settimana grazie al contributo dei commercianti cavallermaggioresi e all’impegno e al lavoro di tantissimi cittadini, che non si sono tirati indietro e hanno creato presepi caratteristici tutti da guardare.