Cuneo: all'analisi gli emendamenti al bilancio di previsione 2023-2025

Si terrà martedì 13 dicembre alle 18 in sala Vinay a Cuneo il nuovo incontro nel quale la I commissione consiliare della città tratterà il bilancio di previsione 2023-2025: dopo la trattazione in consiglio comunale a fine novembre, sarà la volta per i consiglieri membri di analizzare gli emendamenti al bilancio stesso.



A presentarli i gruppi consiliari degli Indipendenti e di Cuneo per i Beni Comuni e Cuneo Mia.



Nello specifico il gruppo di Giancarlo Boselli ne ha presentati ben sette. Che partono tutti dalla rimozione completa dal bilancio della voce relativa alle alienazioni dei parcheggi interrati di piazza Europa (il gruppo, da tempo contrario al progetto, non crede il Comune possa tenerne conto non essendone certa la vendita) e vedono l’aggiunta di due nuove voci rispettivamente da 2.000.000 e 1.500.000 euro per la ristrutturazione dello stadio Paschiero e per quella di ex Bagni Pubblici ed ex palestra Gil.



Tra gli emendamenti figura anche l'aumento della spesa relativa alla manutenzione dei campi da calcio comunali a 50.000 euro e quello della costruzione e della sistemazione dei marciapiedi, oltre al netto raddoppio del valore relativo alla bitumatura delle strade interne e al recupero del complesso ss.Annunziata.



Anche l’emendamento presentato da Claudio Bongiovanni, Ugo Sturlese, Luciana Toselli e Nello Fierro prende le mosse dalla voce di bilancio relativa alla costruzione del parcheggio interrato di piazza Europa. I consiglieri propongono infatti di spostare l’integrazione di 3.500.000 euro dedicata al progetto – dovuta al caro materiali - verso due ulteriori opere da realizzarsi nelle frazioni di Borgo San Giuseppe e Madonna dell’Olmo: il nuovo polo scolastico nel primo caso e il micronido nel secondo, che riceverebbero quindi integrazioni specifiche per 2.750.000 euro e 750.000 euro.



La discussione verrà ripresa nel consiglio comunale di dicembre.