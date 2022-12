Il Natale santalbanese è in pieno svolgimento e si concluderà con la cena solidale dell'Epifania

Sono entrati nel pieno giovedì 8 dicembre i festeggiamenti natalizi di Sant'Albano Stura, che proseguiranno fino all'Epifania.

Il calendario, costruito dalla Pro Loco insieme con le associazioni locali, ha visto il suo esordio venerdì 2 dicembre con il concerto del gruppo Voxes, organizzato dalla associazione Liberamente.

Domenica 4 è stata la volta della seconda edizione del mercatino di Natale allestito in frazione Ceriolo, inaugurato alle 10 in piazza Dispersi in Russia e accompagnato da attività collaterali che hanno visto impegnati il circolo Arci e il centro cinofilo "Beatinoi" e il coinvolgimento dei più piccoli, che hanno potuto consegnare la letterina a Babbo Natale.

Il giorno dell'Immacolata, giovedì 8, la parrocchiale ha ospitato la Festa del Fiore mentre sul sagrato gli alpini della locale sezione Ana hanno distribuito la cioccolata calda.

In serata il partecipato intrattenimento del mago Arturo presso i locali della bocciofila.

Gli eventi proseguono ancora fino al giorno della Befana, con lo spettacolo "Dirottate su Betlemme", ancora presso la bocciofila, la sera della vigilia di Natale, a partire dalle 20.30. Subito dopo si darà il via alla Lotteria di Natale i cui proventi saranno destinati all'oratorio (i biglietti si trovano sul sito www.oratorionuovo.it).

Dalle ore 24 del 24 la tradizionale messa di mezzanotte nella parrocchiale, seguita da un momento conviviale offerto dalla Pro Loco.

L'anno si conclude il 31 dicembre con una proposta di ben tre veglioni: al circolo Acli di Sant'Albano, al circolo Acli di Ceriolo e presso la Grotta degli Elfi.

In conclusione delle feste natalizie, il giorno dell'Epifania, alle ore 20, la bocciofila ospita la sesta cena solidale organizzata dal Comune.

Il calendario delle feste è patrocinato dalla Banca Territori del Monviso, dalla Cassa di Risparmio di Fossano e dalla pasticceria Bergese.

***

A sorpresa l'avvento natalizio santalbanese ha visto in queste ore anche l'estemporaneo allestimento artistico dell'"Albero dei desideri" presso la panchina rossa di via Beltrutto da parte dell'artista delle rotoballe Luigi Panero, che per l'occasione ha agghindato il suo papero con il berretto natalizio.

"L'albero dei desideri, così l'ho chiamato. Custodito dal papero natalizio. Un albero fatto con listarelle di legno, dove, chi vuole, può scrivere con un pennarello il proprio desiderio, una dedica, un pensiero... con la speranza che nelle ricorrenze natalizie si realizzino. Perché in fondo a Natale siamo tutti sognatori e chissà che non succeda la magia… . Buon Natale a tutti".