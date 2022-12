Val Varaita, natura meravigliosa e un cielo limpido dove osano le aquile 

Emozione nel cielo della Val Varaita sorvolato da un’aquila reale. Lo spettacolo è stato immortalato dal birdwatcher Enrico Ruggeri, sempre attento a scrutare le meraviglie della natura attraverso il suo obiettivo elettronico.

L’aquila, insieme al lupo, è un po’ il simbolo delle terre alte e non poteva esserci scenario migliore di quello odierno, in cui cade la Giornata Internazionale della Montagna (11 dicembre) .

Sono tanti i segreti che circondano la vita di questo splendido uccello. Ecco, allora, il momento Superquark. L’aquila reale o aquila chrysaetos è un rapace imponente e maestoso, capace di affascinare sia in volo sia quando è posata al suolo.

Appartiene alla specie degli accipitridi , di grandi dimensioni e con la testa ampiamente sporgente, una coda ampia e lunga. Per gli adulti il colore è marrone scuro con riflessi rosso-dorato sul dorso e sul capo, a ciò si deve l’appellativo “reale” . Gli esemplari giovani sono invece facilmente riconoscibili, perché presentano delle macchie bianche sulle ali e sulla coda .

Può raggiungere, in volo, i 2 metri di apertura alare. Questa grandezza, in generale, è valida soprattutto per le femmine, circa il 20% più grandi del maschio. Una vista eccezionale, più o meno 6 volte superiore a quella dell’uomo, con un raggio visivo di circa 300°.