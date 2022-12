Liceo sportivo: i comuni della valle Vermenagna sostengono l'istituto limonese

Si è tenuto ieri, venerdì 9 dicembre 2022, a Limone Piemonte presso l’Anfiteatro delle Scuole, un incontro per discutere sul futuro della sezione limonese del Liceo Economico Sociale a curvatura sportiva “De Amicis”.



Alla serata, organizzata dal Comune di Limone su richiesta delle famiglie degli studenti, hanno preso parte rappresentanti delle Amministrazioni comunali di Limone, Vernante e Robilante, insieme agli Sci Club della Valle, ad allievi attuali e futuri e ai loro genitori, molti dei quali hanno seguito l’incontro da remoto, in video collegamento. L’obiettivo: sciogliere le incertezze relative al futuro della scuola e ribadire il sostegno del territorio nei confronti dell’istituto, nato nel 1998 per supportare gli studenti impegnati in attività sportive anche a livello agonistico offrendo loro un percorso formativo che permette di conciliare i tempi scolastici della Scuola secondaria di Secondo grado con i tempi di preparazione atletica e di allenamento richiesti dalle discipline sportive.



Secondo le recenti indicazioni del collegio dei docenti del Liceo, infatti, dal prossimo anno scolastico la classe prima nella sezione limonese verrebbe attivata solamente al raggiungimento di almeno una dozzina di iscritti che siano in prevalenza atleti sciatori, soprattutto di sci alpino. “Questa linea di indirizzo ha creato non poche perplessità tra le famiglie degli studenti già frequentanti e tra i ragazzi che proprio in questi mesi stanno valutando a quale scuola superiore iscriversi – ha commentato il sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi -. L’incontro di ieri ha rappresentato un’occasione per dirimere i dubbi sorti intorno alle voci sul futuro incerto della scuola e per rassicurare gli studenti e le famiglie che hanno già iscritto i propri figli alla sezione limonese del Liceo”.



“Come Amministrazione comunale abbiamo confermato che faremo tutto il possibile, insieme agli altri enti ed istituzioni del territorio, per supportare la scuola e ci attiveremo in tutte le sedi opportune per evitare che il futuro dell’istituto possa essere messo a rischio, anche ricorrendo alle vie legali se necessario – ha aggiunto Riberi -. L’impegno del Comune di Limone è dimostrato anche dalla realizzazione di un convitto dedicato agli allievi “fuori sede”, che sarà attivo a partire dal prossimo anno scolastico. Il Liceo Sportivo limonese rappresenta, infatti, un fiore all’occhiello per il nostro territorio, una realtà unica nel panorama delle scuole superiori della provincia di Cuneo che intendiamo difendere e sostenere con forza ed impegno. In primis per quello che è: una scuola pubblica rivolta a tutti i ragazzi che intendono portare avanti attività sportive anche a livello agonistico e che permette, allo stesso tempo, di ottenere un diploma che può dare accesso a tutte le facoltà universitarie. Ma anche per il suo innegabile valore socioculturale: il Liceo limonese rappresenta uno strumento utile per contrastare quei fenomeni di spopolamento e abbandono che le terre alte stanno attraversando da tempo, offrendo ai ragazzi un’occasione concreta per vivere la montagna attraverso lo sport e per creare con essa un legame che in futuro potrà tramutarsi in opportunità lavorative”.



La sede della scuola si trova in prossimità delle piste di allenamento e questo fa sì che il percorso scolastico venga scelto in primis dagli studenti sciatori. Ma non solo: la vicinanza con Cuneo, raggiungibile anche in treno, rende possibile la frequenza a Limone di studenti sportivi in altre discipline con allenamenti pomeridiani in città, grazie ad un progetto didattico innovativo, alla calendarizzazione degli impegni, agli orari flessibili e all'uso della tecnologia più avanzata per la didattica a distanza.



Gli studenti interessati potranno presentare online le iscrizioni alla sezione limonese del Liceo Economico Sociale a curvatura sportiva, attraverso il sistema del Ministero dell'Istruzione dal 4 gennaio al 4 febbraio 2023.