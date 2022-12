Solidarietà: il Lions Club Racconigi adotta la bolletta 2022

Un ottimo successo di pubblico ha ottenuto lo spettacolo organizzato dal Lions Club Racconigi che si è tenuto domenica 27 novembre al Teatro SOMS di Via Carlo Costa e molto divertente e simpatica l’esibizione del duo comico Marco & Mauro con “BADOLA”.



Ha contribuito all’iniziativa anche l’associazione onlus “Crescere Insieme Carmagnola” che, a mani del Presidente Tino Tropini, ha consegnato al Presidente Luca Redigolo la somma di 1.000 euro, che andrà a favore del services.



Tutto il ricavato della serata (1.685 euro) sarà quindi destinato al Services “Il Lions adotta la bolletta”, iniziativa che da molti anni viene attuata in favore delle famiglie racconigesi in difficoltà e che quest’anno riveste particolare attualità. Nei prossimi gironi, in collaborazione con la locale Caritas, verranno pagate le bollette di luce e gas a cittadini che ne hanno particolare bisogno.