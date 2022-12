Calcio Serie D: Pavesi fa volare il Bra, Gozzano battuto 1-0

Il Bra non perde colpi e batte anche il Gozzano puntellando la sua posizione nella zona più nobile della classifica. All'Attilio Bravi decide un gol di Pavesi ad inizio del primo tempo: 1-0 il risultato finale.

LA CRONACA

Pronti via ed il Bra si porta in vantaggio. Quitadamo per Pavesi in area, stop perfetto e sinistro imparabile: 1-0 dopo cinque minuti di gioco. Grande momento dell'attaccante numero 10, reduce dalla doppietta in Coppa con il Ligorna e schierato dal 1' da Floris. Mischia in area braidese, poco più tardi, sugli sviluppi di un corner calciato da Mazzotti. Ujkaj si oppone a Dalmasso, poi l'azione sfuma. Il Gozzano non ci sta e prova ad imporre il suo gioco fatto di passaggi fitti. Al 32' ci prova Sangiorgio con un tiro a giro che non inquadra la porta. Identica sorte per il tentativo di Rao al 35'. Squadre a riposo dopo 3 minuti di recupero con i giallorossi in vantaggio di un gol.

Minuto 57, prima sostituzione della partita: Vono per Gemelli. Poco più tardi tocca al 2006 Lettieri, in campo al posto di Montalbano. Al 65' Ujkaj alza in corner una conclusione insidiosa di Vono. Avvicendamento anche in casa Bra: Floris richiama Capellupo e getta nella mischia Pautassi. Ad un quarto d'ora dal termine c'è spazio pure per Menabò, in luogo dell'autore del gol Pavesi. I padroni di casa alzano il muro e si affidano a rapide ripartenze, spesso non gestite nel migliore dei modi. Gozzano all'attacco fino al termine ma senza energie nè spunti particolarmente brillanti. Il Bra sciupa il raddoppio con Marchisone (subentrato nel finale) e con Menabò, poi Tuzza fa vibrare il palo con un destro terrificante. Il Gozzano si arrende, i giallorossi fanno festa.

TABELLINO

Bra (3-4-1-2): Ujkaj, Quitadamo, Tos, Marchetti; Bongiovanni (82' Marchisone), Daqoune, Capellupo (66' Pautassi), Gregori; Tuzza; Pavesi (76' Menabò), Derrick (82' Dall'Olio). A disp: Favaro, Odasso, Job, Mawete. All Roberto Floris

Gozzano (4-3-3): Vagge, Di Giovanni, Dalmasso, Cicagna, Marcaletti (86' Gasparoni); Gemelli (57' Vono), Mazzotti, Pennati (86' Scarpa); Sangiorgio, Montalbano (63' Lettieri), Rao. A disp: Del Duca, Nicolin, Ferrari, Sammartino, Molinari. All Massimiliano Schettino

Gol: Pavesi 5'

Ammoniti: Marcaletti, Daqoune, Marchetti, Mazzotti

Arbitro: Nicolò Zammarchi di Cesena, assistenti Fabio Cattaneo di Monza e Francesca Pia Algieri di Milano