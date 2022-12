Volley A2/F - I risultati della 10^ giornata e la classifica: la Lpm Bam Mondovì aggancia la Futura Busto Arsizio e accorcia sulla Itas Trentino

La 10^ giornata di regular season di serie A2 (girone A) ha regalato più di una sorpresa. Dopo i successi in trasferta negli anticipi di ieri di Millenium Brescia ed Lpm Bam Mondovì, rispettivamente contro Club Italia ed Esperia Cremona, oggi sono giunti gli inattesi passi falsi della Futura Busto Arsizio e della Itas Trentino.

Le cocche di Amadio sono uscite a mani vuote dal confronto in casa della Tecnoteam Albese Como, che appena una settimana fa aveva dato il ben servito anche alla capolista Brescia. Rolando e compagne si sono imposte per 3-1 al termine di una gara grintosa ed emozionante.

Per la Itas, invece, la sconfitta è giunta al tie-break, dopo che la squadra di Saja era stata avanti per due set a zero. Importante rimonta anche del Bsc Sassuolo, vittorioso al tie-break sul campo dell’Offanengo, prossimo avversario della Lpm Bam Mondovì.

Ha completato la giornata, infine, il successo casalingo ottenuto dell'Emilbronzo 2000 Montale ai danni dell’Hermaea Olbia. Ecco di seguito il tabellone dei risultati e la classifica aggiornata:

I risultati della 10^ giornata di andata di regular season – Gir. A

Club Italia Mill. Brescia 0-3 Esperia Cremona Lpm B. Mondovì 0-3 Albese Como F. Busto Arsizio 3-1 Oro Cash Lecco Itas Trentino 3-2 Offanengo Bsc Sassuolo 2-3 Emilb. Montale Hermaea Olbia 3-1

La classifica