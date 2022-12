Silvio Pellico, turista risorgimentale, nel Saluzzese per far "provvigione di buona salute" e ritrovare sé stesso

Il Pellico turista, oggetto della chiacchierata con Fulvia Viola, insegnante scrittrice saluzzese, ha un'immagine più rilassata, serena, vacanziera, diversa dal volto pensoso e intellettuale che generalmente si associa all’autore de "Le mie prigioni”.

Un profilo leggero che si coglie nei racconti del suo girovagare, dal 1831 al 1833, nel territorio tra Saluzzo e i suoi dintorni, toccando le "Meie" di Lagnasco, il Roccolo, Villanova Solaro, Envie, mettendo a fuoco aspetti del turismo risorgimentale legati all’illustre saluzzese, tema dell’incontro promosso dalla Delegazione FAI Saluzzo, retto dal capodelegazione Marco Piccat, alla riscoperta di Silvio Pellico.

In un tranquillo pomeriggio del luglio del 1931 Pellico rivide la sua Saluzzo.

Qui Fulvia Viola lo descrive tra cronaca e suggestioni come nel suo libro “ In viaggio con Silvio” dedicando a questo incontro con la città in cui nacque nel 1789 un medaglione romanzato per evocare lo stato d’animo del patriota, intento a ricostruire il mosaico di un passato, di cui ha sentito tanto narrare da “maman”, originaria di Chambéry.

Sopravvissuto alle atrocità del carcere austriaco era un uomo profondamente cambiato. “Se prima era il brillante drammaturgo di fama, alla ricerca del consenso alle proprie ambizioni, lo scapolo trentenne che si agitava romanticamente, sofferente e attraente, nelle pagine ante Spielberg, ora, dopo le catene della detenzione, è un uomo maturo, in dialogo con sé stesso e con la Divina Provvidenza, anziché con Kant".

E per ritrovarsi inizia nostalgiche rivisitazione del contesto natio.

“Dopo aver visto il Duomo ed essere risalito con impazienza lungo i 'porti scur', si affacciò alla finestra dell’affettuosa “madama Poeti”, "contemplando incredulo il piccolo anfiteatro dei suoi giochi, sulla piazzetta di Porta dei Mondagli, e constatando che il tempietto domestico della sua infanzia (ora museo civico Silvio Pellico, ndr) gli portava dentro un inatteso senso di pace, tra quelle mura che ancora narravano di un bimbetto claudicante e solitario, protetto da una giovane madre premurosa, da un fratello esuberante e da un padre sognatore".

Avrebbe poi scritto al genitore per consegnare il resoconto di una giornata indimenticabile (in cui fu organizzato anche un rinfresco), per rassicurarlo che quel piccolo mondo del borgo antico di Saluzzo era rimasto immutato.

Ma è nell’estate del 1833 che parte il "gran tour delle origini" e il viaggiatore risorgimentale ritorna ai “saluzzesi alezzanti declini” e nel circondario.

Peregrinando per il suo amato Piemonte, continua l’autrice, "in un vorticoso circuito turistico rigenerativo, Silvio Pellico trascorre alcuni tra i periodi più piacevoli della sua vita, periodi che ebbero notevole valenza affettiva e gli portarono nuove relazioni di socialità".

Ma soprattutto furono di grande sollievo alla sua salute. Scrive da Villanova Solaro al padre “stieno tutti allegri. Fo un poco di provvigione di buona salute, poi ritorno a casa”.

Parole lette dalla voce narrante di Lionello Nardo del Teatro del Marchesato, “che non conobbe il patriota”, ma lo ha interpretato in modo veritiero.

Parole che fotografano un periodo “di riposo protettivo famigliare”, nella bella solitudine delle “meie” di Lagnasco, che fu anche il momento più colorato della sua vacanza nell’agosto 1833, presso l’amico Pietro di Santa Rosa. Un uomo che all’epoca era un brillante aristocratico ventottenne, convertito alle idee di risanamento nazionale e che, al pari di altri aristocratici piemontesi, considerava un onore ospitare il martire dello Spielberg.

Nelle terre lagnaschesi "era perfettamente integrato nel nucleo famigliare" tanto da essere chiamato “Barba Silvio” e avere una camera tutta sua, continua Fulvia Viola.

Si dedicava a passatempi meno letterari, una vita in campagna lieta e semplice, tra letture, pranzi in allegria, partite di bocce, pettegolezzi all'occorrenza e trottate in carrozza.

Nella vacanza, il paesaggio entra da protagonista nelle sue riflessione e indole poetica. Nel 1939 da questa suggestione naturalistica nacque una elegia dedicata a una pianta onorata. ”Il maestoso ippocastano che ombreggiava le mura del tempietto campestre dedicato a san Bernardo nella tenuta dei conti Santa Rosa che inglobava un vasto latifondo, nei pressi di Savigliano. Ancor oggi la residenza patrizia conserva intatto il suo profilo di rustica raffinatezza, restaurata dal conte Filippo Marenco De Rossi di Santarosa".

Al Castello del Roccolo andò verso la fine di agosto ospite di Costanza e Roberto Tapparelli d’Azeglio, per una immersione nel romantico dell’architettura neogotica piemontese della dimora sulla collina di Busca e in quella del parco percorso da sentieri, grotte, statue, ripari e punti panoramici. Dall’incantesimo romantico da cui fu catturato nacque nel 1834 la cantica “Eugilde Dalla Roccia”.

"Il gran tour pellichiano", prima di tornare a Torino alla sua camera sobria a Palazzo Barolo, dove il patriota, segnato dalla detenzione, trascorre gli ultimi anni sereni grazie alla benevolenza della marchesa Giulia, termina a Envie guardando al Mombracco e al Re di pietra.

Se una mente illuminata come Pellico, attraversò Saluzzo citta natale facendone viaggiare il nome nel mondo, grazie alla sua fama e al best seller “Le mie prigioni” e che fu in termini moderni il suo "promoter" più importante, un altro volto, il volto letterario di una poetessa concittadina, Diodata Saluzzo, ne ha oltrepassato i confini, portando lo slancio della sua poesia e del suo spirito in una Europa, che aveva, al tempo, poca rappresentanza femminile.

Col secondo libro che segue a "Il tempo della Gloria" sempre Fulvia Viola ne ha tratteggiato la figura per farla conoscere a un pubblico più vasto in “Diodata Saluzzo, poetessa scrittrice”, libro pubblicato nella collana “I Volti del Marchesato”.

"Ringrazio Fulvia Viola per la condivisione di un progetto di valorizzazione delle tradizioni saluzzesi, così approfondito e attento al nostro territorio", è il sincero ringraziamento del professor Marco Piccat al termine del partecipato incontro.