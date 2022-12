Racconigi: "Caro sindaco, che vantaggio avrei dovuto trarre dal mio ruolo di presidente del consiglio d'istituto?"

In merito all’articolo dal titolo "Racconigi, il sindaco sferza l’opposizione, ma tende la mano sul regolamento del Consiglio", pubblicato da questo giornale lo scorso 3 dicembre ( leggi qui ), giunge la replica di Giuseppe Danese, esponente della lista civica che alle ultime amministrative supportò la candidata a sindaco Patrizia Gorgo. La pubblichiamo integralmente a seguire.

Gentile Direttore,

in una recente intervista rilasciata alla vostra testata dal Sindaco di Racconigi Valerio Oderda sono stato citato come uno dei maggiori sconfitti della scorsa tornata elettorale.

Tralasciando l’opportunità dell’attacco personale che mi è stato rivolto, ritengo che in realtà l’obbiettivo fosse screditare Patrizia Gorgo e la nostra lista civica che alle scorse elezioni del 12 giugno, per un soffio, non ha avuto la maggioranza in Consiglio Comunale.

Non credo infatti di avere un peso politico/rappresentativo così importante da essere tirato in mezzo da un Sindaco riconfermato ed è quindi chiaro che non fosse il sottoscritto il bersaglio grosso di questa affermazione.

Ma l’attacco rimane e su questo rispondo.

Il nostro Sindaco dice: “Basti pensare al triste epilogo riservato… a Giuseppe Danese, che neanche dalla presidenza del Consiglio di Istituto è riuscito a trarre vantaggio”.

Mi domando, signor Sindaco, trarre vantaggio da cosa?

Forse ho capito e ci sono arrivato solo provando a ragionare come probabilmente è abituato a fare chi riporta questo tipo di affermazioni: non sono stato in grado di utilizzare il trampolino pubblico che la Presidenza del Consiglio di Istituto mi avrebbe dato per trarne un maggiore consenso personale ed essere quindi eletto in Consiglio Comunale.

Mi spiace dirlo, ma è proprio in questa visione politica e di approccio culturale che stavano e permangono le differenze tra me e chi mi ha attaccato: differenze che continuo a rivendicare con orgoglio.

Forse il signor Sindaco è stato male informato, ma durante la campagna elettorale non ho mai fatto proselitismo sfruttando il mio ruolo e lo invito, se riesce, a dimostrare il contrario.

Mi tocca ricordare al signor Sindaco che, oltre a essere Presidente del Consiglio di Istituto, sono rappresentante di classe e genitore di due ragazzi che frequentano le scuole racconigesi e dedico gratuitamente il mio impegno e il mio tempo per cercare di ottenere qualche risultato utile per le famiglie.

Impegno e dedizione che hanno avuto inizio dal picco pandemico, periodo nel quale purtroppo non ho mai avuto il piacere di confrontarmi con il Comune da egli rappresentato.

Eppure i temi erano tanti: tamponi obbligatori post-quarantena, organizzazione dei servizi scolastici, situazione strutturale dei plessi (anche documentata in una relazione che è a sue mani), strategie per il recupero educativo e psicologico delle ragazze e dei ragazzi delle nostre scuole, che molti altri Comuni hanno attivato con successo.

Temi che continuano ancora oggi - ad elezioni derubricate come un lontano ricordo - con problematiche che investono direttamente i nostri ragazzi ma che fortunatamente sono meno gravi dal punto vista igienico-sanitario… fatta eccezione per il “pericolosissimo” gelso della scuola dell’Infanzia di piazza IV Novembre sul quale è intervenuto con prontezza e decisione.

Purtroppo non posso disporre della controprova, ma garantisco al nostro Sindaco che qualora fossi stato eletto, avrei certamente lasciato la Presidenza e anche in sede di Consiglio di Istituto, onde evitare improprie confusioni di ruoli, mi sarei assentato quando la discussione avesse coinvolto il rapporto tra la Scuola e l’Amministrazione Comunale.

Quindi, signor Sindaco, quel suo “neanche” è proprio il mio fiore all’occhiello: ho ricevuto la preferenza da parenti, amici, lavoratori, pensionati, commercianti e anche da genitori che hanno apprezzato il mio lavoro… forse secondo i suoi parametri non saranno tantissime, ma me le tengo strette, una ad una, perché sono state tutte guadagnate con l’affetto e la fiducia che mi sono state riposte e per le quali, in qualità di primo cittadino, lei dovrebbe nutrire un maggiore rispetto.

Preferenze di cittadini racconigesi tutte finalizzate a un miglioramento oggettivo della nostra città e non alla soddisfazione di richieste individuali di natura clientelare: ho promesso solo il mio impegno, perché non avevo altro da offrire.

Siamo in periodo natalizio e quindi al signor Sindaco regalo un consiglio: non attacchi in maniera così smodata e triste (questa sì) liberi cittadini solo perché erano - e restano - dall’altra parte o perché continua a vederci presenti in maniera numerosa alle sedute del Consiglio comunale poiché, così facendo, rischia di ledere irrimediabilmente il concetto di rappresentanza dell’intera collettività che il suo ruolo dovrebbe sempre saper garantire.

Nonostante il trattamento riservatomi, in sede di Consiglio di Istituto continuerò a svolgere il mio ruolo in piena trasparenza ed equidistanza nei suoi confronti e del suo operato, con la serenità di chi ha sempre lavorato, solo ed esclusivamente, per l’interesse dei nostri figli e delle nostre scuole.

Auguro al nostro Sindaco un sereno Natale e buon anno nuovo.

Giuseppe Danese, Racconigi