Canale si prepara a un'invasione di "tabui": nella capitale del Roero il raduno nazionale cani da tartufo

In occasione della chiusura della stagione dei tartufi ritorna a Canale il “Raduno nazionale dei cani da tartufo”, la kermesse che vedrà sfilare per le vie del paese i “trifulao” con i loro compagni a quattro zampe.

A presentare il programma dell’evento del prossimo 15 gennaio, è stato il sindaco di Priocca, onorevole Marco Perosino, in una conferenza stampa tenuta ieri, domenica 11 dicembre, nei locali dell’Enoteca Regionale del Roero di Canale.

Sono intervenuti il sindaco canalese Enrico Faccenda, numerosi sindaci roerini, il presidente dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero Mariano Rabino, alcuni rappresentanti dei Tartufai delle Rocche del Roero, i giornalisti Nicola Barbato e Valentina Dirindin, e le blogger di “Le strade di Torino” Monica Pianosi e Denise Di Santo.

Ha svelato Perosino: “Vorremmo che la festa dei 'tabui', come vengono chiamati gli indispensabili cani impiegati nella cerca del tartufo, abbia valenze diverse, e dia molta importanza al patrimonio boschivo del Roero e alle componenti che lo preservano. Stiamo facendo rete, non si arriva per caso a convogliare sul nostro territorio tanti turisti e tante persone in cerca di un luogo tranquillo, pulito, dove si mangia e si beve bene. La strada è quella giusta e dobbiamo continuare. Durante la festa di gennaio premieremo i cani, i 'trifolau' e anche due personaggi significativi per il nostro territorio: Giorgio Proglio, inventore dell’app Tabui, e Sandro Stevan, presidente del Comitato di Tappa del Giro d’Italia 2023”.

Importanti gli interventi delle giovani blogger e del giornalista Nicola Barbato, che hanno messo in evidenza le peculiarità distintive dell’offerta enogastronomica roerina e l’autenticità di "un territorio nel quale si possono ancora trovare osterie e piccoli negozi, luoghi dove si respira la tradizione e si fa memoria: i giovani sono alla ricerca di questo, occorre fare didattica e far conoscere meglio queste splendide colline”.

Hanno ribadito l’importanza della gestione del patrimonio boschivo e delle piante tartufigene sia Tino Marolo, presidente dei Tartufai delle Rocche del Roero, sia i sindaci di Montà, Andrea Cauda, e di Vezza d'Alba, Carla Bonino, illustrando le iniziative prese dai loro Comuni per il monitoraggio e la cura delle tartufaie.

In chiusura ha preso la parola il presidente Atl Mariano Rabino, che ha sottolineato come i turisti, soprattutto gli stranieri, vedano Langa, Roero e Monferrato come "un solo territorio" e che pertanto si debbano "valorizzare in un'unica offerta le specificità di ciascun luogo, tanto più che il 70% dei turisti prende decisioni in base all’enogastronomia".

Con i saluti e gli auguri del presidente dell’Enoteca di Canale Pier Paolo Guelfo si rimanda dunque al prossimo 15 gennaio l’incontro col mondo dei tartufi e dei vini del Roero.