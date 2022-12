Bra, successo annunciato per la giornata dei “Piloni che parlano” con Giovanni Botta (Foto)

Non possiamo che ringraziare per le magnifiche opere donate alla città da un artista che continua a farsi apprezzare per i suoi disegni e la sua bravura. Un esempio? C’è la replica della “Pietà vaticana”, opera massima di Michelangelo, realizzata tra il 1497 e il 1499, quando l’artista aveva poco più di 20 anni. Una rappresentazione unitaria, che richiama il dolore di Maria, la sofferenza di quella madre che tiene sulle ginocchia l’unigenito Figlio, ma anche la condivisione, la trasformazione ed il superamento di quel dolore. Perché non esiste Pasqua nel mondo senza Passione e Morte, non esiste giorno senza la notte e non esiste amore senza sofferenza.

«Gentili Magistrati, mi chiamo Margita, sono nata nel cuore dell’Europa, in Slovacchia. Vorrei raccontarvi come negli anni Novanta, ho conosciuto la mafia. Lo so, voi avete dato la vita per combatterla, ma noi, in Slovacchia, dopo 40 anni di comunismo, non sapevamo cosa fosse, e questo la mafia lo sapeva. A quei tempi, io ero qualche decennio più giovane e credevo che tutto quello che arrivava dall’Italia fosse bello e buono. Mi piaceva così tanto l’Italia che ne ho imparato la lingua, allora conosciuta da pochi nel mio paese e, a quel punto, per me, non fu difficile incontrare dei validi imprenditori, ma anche “inciampare” in alcuni mafiosi italiani, che si presentavano come persone, a loro dire, intenzionate ad aiutare la Slovacchia con i loro “investimenti”. Come riconoscere l’uno dall’altro? Un giorno mi capitò un colloquio di lavoro insolito, che si svolgeva in una casa piena zeppa di banconote, sparse dappertutto, tanto che per potermi sedere, dovetti spostarne alcune mazzette. I miei futuri datori di lavoro erano interessati a capire quale fosse il mio rapporto con il denaro e fino a che punto fossi disposta a spingermi per possederlo. Dire a loro di “No” mi venne spontaneo ed immediato, perché in famiglia, mi avevano insegnato da sempre che per il denaro sporco non bisogna fare nemmeno un passo. Purtroppo, alcuni dissero di “Sì” e fu così che la mafia italiana si “accomodò” anche in Slovacchia. Oggi lo confermano le indagini della polizia e gli articoli del giornalista investigativo Jan Kuciak, assassinato insieme alla sua fidanzata nel 2018. Ma questa è un’altra storia che magari vi racconterò la prossima volta!».