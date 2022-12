‘Compro sotto casa perchè mi sento a casa’: per Confcommercio Cuneo il senso di comunità passa (anche) dal commercio di vicinato [VIDEO]

Il negozio di vicinato come espressione del ‘ritorno alla normalità’ tanto agognato negli ultimi due anni: è questo il cuore della campagna di Confcommercio Cuneo ‘Compro sotto casa perché mi sento a casa’, riproposta anche in questo inverno 2022.



Una campagna fortemente voluta dal presidente Luca Chiapella, condivisa con tutte e nove le sezioni dell’Ascom in provincia (Cuneo, Alba, Bra, Carrù, Ceva, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano), e che “nasce dal confronto che avviene con costanza dentro l’organo provinciale, ma anche a livello nazionale, per definire un sostegno forte e concreto a quelli che sono il negozio e il commercio di vicinato”: “Dopo l’emergenza Covid, la guerra, il caro materie prime, il caro energia, l’aumento dell’inflazione e la continua concorrenza sleale dei grossi player dell’e-commerce è normale che il consumatore sia più orientato al risparmio e alla prudenza. La voglia di tornare a una dimensione più ‘consueta’ del vivere, però, è tanta e speriamo davvero che questo periodo natalizio sia il momento giusto per farlo”.

Chiapella ha sottolineato come il negozio di vicinato, in una provincia come quella cuneese, sia davvero spina dorsale del tessuto economico. Ma non solo: sono anche luoghi in cui viene facilitata e sostenuta la convivialità e la costruzione di comunità: “– ha aggiunto il presidente –”.” ha concluso Chiapella.