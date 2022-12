Comunità l'Accoglienza di Alba: Lina Manera, un esempio da non dimenticare

Quel giorno del 2004 quando Suor Bruna si è accasciata nel cortile delle case della Comunità l’Accoglienza di Alba, che lei stessa aveva fondato, e non ha mai più ripreso conoscenza, noi che eravamo suoi amici e le davamo una mano per quel poco che sapevamo fare, ci siamo sentiti persi. Non solo per il grande vuoto che lasciava in ognuno di noi, ma soprattutto per la sorte cui andava incontro quella sua famiglia così speciale, composta da 30 ospiti che, perdendo lei, avevano perso il loro più importante punto di riferimento.

Suor Bruna era come una mamma: sapeva tutto dei suoi ragazzi, sapeva se avevano qualche allergia, se da bambini avevano fatto il morbillo, conosceva i loro gusti alimentari, non aveva bisogno di un dossier che raccogliesse la storia di ognuno, aveva tutto a mente. La perdita improvvisa della sua guida, lasciava la Comunità in grande difficoltà.

Ma la Provvidenza, nella quale Suor Bruna aveva una fiducia incrollabile, ci ha pensato e ha messo persone come Lina sulla strada della Comunità.

Lina aveva un’enorme esperienza professionale, per molti anni era stata Responsabile del Servizio Socio Assistenziale di Mondovì e, in pensione, era tornata ad Alba, la sua città di origine. Non aveva mai conosciuto Suor Bruna e non conosceva i suoi amati ragazzi. Ma per lei questo non era importante, quando le abbiamo chiesto aiuto non si è tirata indietro. Sapeva valutare molto bene il danno che avrebbero subito gli Ospiti se fossero stati divisi e tolti dalla loro casa, dopo aver già perso Suor Bruna.

Dedicando intere giornate si è avvicinata agli Ospiti con affetto sincero, senza trascurare quello che vedeva con il suo occhio professionale, ha trascorso molto tempo con gli Operatori per rendersi conto di ogni dettaglio, si è interfacciata con i medici curanti e con gli specialisti di riferimento dei ragazzi, ha perfezionato un dossier individuale per ogni persona che viveva in Comunità, contenente la storia che era riuscita a ricostruire e le problematiche presenti.

Con il suo carattere schietto non faceva sconti a nessuno. Riprendiamo le parole di una poesia che suo marito le aveva dedicato che cita le “sciabolate del suo sguardo”. Le stesse sciabolate che Lina non risparmiava a chiunque tentasse di andare contro l’interesse dei più deboli.

Ha sensibilizzato tutti noi del Consiglio di Amministrazione della Comunità sul dovere di dare ai ragazzi molto più di una semplice assistenza, ma di offrire loro la possibilità di migliorarsi e di affrancarsi, ognuno nei limiti delle proprie possibilità. E su questo tema ha combattuto innumerevoli battaglie, senza mai arretrare di un centimetro. Sicura di quel che diceva e faceva, era comunque sempre disponibile al confronto e dietro il suo fare deciso non era difficile rendersi conto della dolcezza del suo animo.

Per chi ha avuto il bene di lavorare al suo fianco è stata una figura indimenticabile, stimata a ben voluta da tutti.

Quando la malattia l’aveva già molto provata e andavamo a trovarla conversava del più e del meno con voce flebile, ma quando le chiedevamo consiglio su importanti decisioni da prendere in Comunità, si animava incredibilmente, tirava fuori tutta la sua grinta che fino a un attimo prima sembrava persa per sempre.

Lina ci ha lasciati ormai da un anno, la ricordiamo con enorme affetto e tanta nostalgia, la ringraziamo per quello che ci ha insegnato, per la sua preziosa amicizia, per la generosità con la quale ha messo la sua competenza professionale al servizio dei più deboli e per aver tracciato dopo Suor Bruna la strada sulla quale la Comunità l’Accoglienza continua a camminare.