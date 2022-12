Cosa faccio dopo la terza media? AFP Verzuolo offre occasioni imperdibili …

In una sede accogliente e colorata, con aule luminose, banchi di ultima generazione, uffici curati e moderni, le ragazze e i ragazzi in uscita dalla Scuola Media possono scegliere tra due tipologie di qualifica triennale (clicca qui per consultare):

Operatore Meccanico - Saldocarpentiere

Operatore addetto alla riparazione dei veicoli a motore (manutenzione e riparazione di parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici e di pneumatici)

Al termine del percorso di qualifica è possibile accedere al Diploma: Tecnico riparatore dei veicoli a motore - Manutenzione e riparazione di parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici e di pneumatici. (Clicca per consultare la scheda corso)

“Spesso diciamo che AFP forma «per la vita e per il lavoro». Tradotto significa che oltre alla preparazione tecnica, ci prendiamo cura anche di quella etica e umana, valorizzando i ragazzi come opere complete uniche. Gli allievi, già a partire dal 1°anno, frequentano un numero di ore importante in laboratorio, vera e propria palestra in cui si mettono in atto le nozioni studiate in classe. Inoltre, garantiamo innovazione e tecnologie di ultima generazione e collaboriamo con molte aziende che mettono a disposizione attrezzature, diagnostici e strumenti utili alle nostre classi per acquisire competenze tecniche fondamentali. Le chiamiamo “aziende madrine” perché con loro costruiamo percorsi attenti alle esigenze del mondo del lavoro, ma rispettosi del processo di apprendimento dei nostri giovani”. - Massimo Gianti, direttore del centro

Operatore Meccanico-Saldocarpentiere

(Clicca per consultare la scheda corso)

L’Operatore Meccanico-Saldocarpentiere interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione meccanica. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative sia alle lavorazioni di carpenteria metallica leggera, di pezzi e complessivi meccanici; sia al montaggio e all’adattamento in opera di gruppi, sottogruppi e particolari meccanici con competenze nell’approntamento e conduzione delle macchine e delle attrezzature, nella saldatura, nel controllo e verifica di conformità delle lavorazioni assegnate proprie della produzione meccanica. Si tratta di una figura richiestissima dal mercato del lavoro, in quanto ogni impresa con lavorazioni meccaniche utilizza questo profilo professionale.

AFP, grazie alla collaborazione con l'Istituto italiano di saldatura di Genova di cui è ente affiliato a livello provinciale, è in grado di offrire tecnologie formative innovative e certificazioni indispensabili per il saldatore. L'operatore Meccanico-Saldocarpentiere è un professionista in grado di svolgere tutte le operazioni necessarie per la produzione, il montaggio e la riparazione di strutture in acciaio e di altri metalli pesanti. Inoltre, in tale specializzazione sono state introdotte la stampante 3D, il taglio laser e nozioni applicate di robotica.

Operatore addetto alla riparazione di veicoli a motore

(Clicca per consultare la scheda corso)

Grazie a questo percorso di studi è possibile acquisire, in un arco temporale di tre anni, tutte le competenze funzionali all'esecuzione di interventi di manutenzione, revisione e riparazione di parti meccaniche, elettriche/elettroniche del veicolo a motore, con l'utilizzo di tecniche e strumenti di diagnosi e riparazione dei guasti (tecniche di problem solving). Inoltre, è possibile conoscere la meccanica del motociclo, competenza distintiva molto richiesta, di grande interesse per i giovani e non solo.

“Collaborare con AFP ci ha insegnato che le competenze tecniche si possono imparare, ma ciò che la scuola deve fornire è un modello educativo sano e fondato sui valori più autentici. La persona è al centro! Un tutor segue passo passo l’inserimento e i rapporti con i compagni, la famiglia e i docenti. Questa proposta educativa li rende buoni professionisti, e noi siamo alla ricerca continua di persone affidabili, spendibili e competenti.

Innovazione, tecnologia, passione e senso del dovere sono i pilastri di una collaborazione sinergica che si traduce in accoglimento di allievi in alternanza, inserimenti lavorativi, visite didattiche, politiche di orientamento congiunte. La scelta di una scuola professionale, oggi, è una garanzia di occupazione e di crescita continua se l’allievo è pronto a collaborare e a mettersi in gioco. Ho incontrato tanti giovani capaci, motivati e desiderosi di fare bene. È una scuola che consiglio ad allievi e famiglie”. - Dr. Luca Giordano, azienda madrina Officine CLP (Borgo San Dalmazzo)

