Cuneo, degrado i n via Mazzini: "Uno scempio che la città non merita"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera che un nostro lettore - anonimo - ha inviato alla redazione. Al centro, la situazione di degrado in via Mazzini, a Cuneo, a pochi passi dal 'salotto' di piazza Galimberti.



***

Gentile direttore,

frequento la città di Cuneo con cadenza settimanale. ma quanto da me fotografato recentemente non mi era mai capitato. Dove? In via Mazzini adiacente la centralissima Piazza Galimberti.



Uno scempio che la città di Cuneo non merita. Il sospetto, vista la natura dei rifiuti, cade su qualche ristorante/ristoratore che non rispetta le regole della gestione dei rifiuti ma anche le più elementari regole di comportamento ed educazione civica.