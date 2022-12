Dogliani Energia e Iren si fan carico delle luminarie natalizie nel centro langarolo

L’Amministrazione Comunale di Dogliani, in continuità con gli interventi di risistemazione del centro storico cittadino, vuole trasmettere, in occasione delle festività natalizie, un segnale di cura e di calore a tutti i doglianesi e ai visitatori che nei prossimi giorni raggiungeranno il centro langarolo.

Lo scorso anno sono stati acquistati alcuni alberi luminosi, ma l’obiettivo prefissato era di far sì che nel corso degli anni a venire, il paese potesse dotarsi di nuove luminarie e addobbi per valorizzare maggiormente il centro. Per questo motivo, l’Amministrazione ha trovato un ottimo interlocutore in Dogliani Energia e Iren che hanno sostenuto e contribuito a dare una nuova illuminazione pubblica che renderà gradevole il centro cittadino, parte di via Savona e il ponte del Revellino nel periodo natalizio.

Il sostegno di Iren rientra all’interno di un ricco cartellone di iniziative a cui il Gruppo garantisce sostegno: una strategia che intende promuovere la volontà dell’azienda di realizzare un futuro sostenibile nei propri territori. Questo si traduce non solo in un impegno quotidiano per la transizione ecologica, ma anche per creare valore per le comunità attraverso le passioni che le animano. Una concezione più ampia della sostenibilità, che passa quindi dalle iniziative capaci di mettere in moto le persone e le città.

Spiega Antonio Bosio, capogruppo di maggioranza del Comune: “Abbiamo cercato anche quest'anno di dare il massimo per rendere la cittadina magica e attrattiva durante il Natale. Dogliani brillerà di luci e colori con nuovi addobbi luminosi a forma di stella di Natale nelle vie del centro storico e grandi alberi di luci nelle piazze. L’Amministrazione Comunale ringrazia Dogliani Energia e Iren per aver creduto in questo progetto e per aver sostenuto il costo totale delle nuove luminarie che permetteranno di respirare la tradizionale atmosfera natalizia per le vie del paese. In un periodo di ristrettezze è stata fatta comunque una scelta attenta e orientata al risparmio energetico e al contenimento dei costi, in quanto le decorazioni luminose sono realizzate con led a bassissimo consumo”.