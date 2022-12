Mondovì, domenica 18 il Concerto di Natale della Scuola Comunale di Musica

La Scuola Comunale di Musica di Mondovì come ogni anno è lieta di rinnovare la tradizionale proposta del Concerto di Natale, che si terrà domenica 18 dicembre alle ore 16 presso la cattedrale di San Donato a Mondovì ed inserito nel cartellone di Mondovimusica2022/23.

A intrattenere in pubblico con un repertorio vario, ma sempre arricchito da brani natalizi di diverse epoche e culture saranno i Solisti, il Coro delle Voci bianche e l’Orchestra della Scuola Comunale di Musica di Mondovì, diretti dal maestro Maurizio Fornero.

Alla già nutrita compagine di allievi e maestri sul palcoscenico si uniranno membri delle altre scuole di musica organizzate o direttamente gestite dall’Academia Montis Regalis: l’Istituto “A. Vivaldi” di Busca e l’Istituto “G. Verdi” di Asti. La straordinaria sinergia messa in atto sul territorio piemontese garantisce un costante miglioramento dell’offerta didattica e ha consentito in questo caso di estendere a diverse date e sedi il programma natalizio:

- Sabato 17 dicembre, ore 21, Busca, Chiesa della Rossa;

- Domenica 18 dicembre, ore 16, Mondovì, Cattedrale di San Donato;

- Mercoledì 21dicembre, ore 21, Asti, Chiesa di San Martino;

"Per i nostri bambini e ragazzi – fanno sapere gli organizzatori –, l’esperienza di fronte a un pubblico, la collaborazione con altri allievi e la possibilità di interagire con insegnanti e professionisti hanno un importante e insostituibile valore formativo - non solo a livello musicale - e generano un ricordo unico, da conservare per tutta la vita. Siamo certi che l’atmosfera di questa gioiosa tournée natalizia coinvolgerà il pubblico di tutte le età".

L’ingresso ai concerti è libero.