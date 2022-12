I Radicali Cuneo tornano in cercere: due giorni di visita agli istituti della Granda, chiedendone l'abolizione

L’Associazione Radicali Cuneo “G. Donadei”, a distanza di un anno dall'ultima visita, torna in carcere: sabato 17 e domenica 18 dicembre è prevista una visita dei quattro istituti penitenziari della Provincia, a Cuneo, Alba, Fossano e Saluzzo.



“Da sempre – dichiarano Filippo Blengino, Alexandra Casu e Sabatino Tarquini, rispettivamente Segretario, Tesoriera e Presidente di Radicali Cuneo - ci battiamo per l'abolizione del carcere come strumento di rieducazione del carcerato. Tra sovraffollamento, suicidi, tasso di recidiva, si può affermare senza dubbio che il sistema carcerario ha fallito e viola ampiamente il dettato costituzionale. Proprio per questo abbiamo deciso di tornare a visitare le carceri della nostra Provincia: per verificare le condizioni di tutte le comunità che vivono il carcere quotidianamente. Lo scorso anno rilevammo parecchie problematiche, che abbiamo denunciato pubblicamente ed anche tramite una diffida, un esposto ed un'interpellanza parlamentare firmata dall'on. Riccardo Magi. Ci auguriamo che tali problematiche si siano risolte a distanza di un anno”.