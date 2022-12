Domani ad Alba i funerali di Giuseppe Sandri, storico cuoco del Leon d'Oro

Giuseppe Sandri, detto “Beppe”, uno chef che ha saputo portare nei piatti la sua passione per la terra delle Langhe, è mancato ieri, 11 dicembre, all’età di 87 anni. Un uomo che ha passato la vita tra i fornelli, capace di valorizzare la cucina delle Langhe come cuoco del rinomato ristorante Leon d’Oro di Alba.

«Mio cugino Beppe ci ha lasciati - dichiara Mario Sandri, consigliere con delega all’agricoltura del Comune di Alba - dopo un cammino su questa Terra in cui ha portato in cucina i suoi frutti. Era un uomo di profonda tradizione e conoscitore della cultura di cucina.



Negli anni 1957-1958 è stato cuoco nello storico Ristorante Savona alle dipendenze di Giacomo Morra e poi, per sei anni, è stato chef sulle navi da crociera. La sua carriera l’ha praticamente trascorsa al ristorante Leon d’Oro dove, per 40 anni, ha valorizzato la cucina albese, dando piacere culinario a molti clienti ed abitanti del nostro territorio.



Due curiosità: c’erano domeniche in cui preparava fino a tre matrimoni, e, soprattutto, chi non ha mai gustato i suoi piatti? La risposta è semplice: praticamente tutti hanno avuto il piacere di assaporare le sue pietanze che, oltre ad essere di ottima fattura, erano speciali, perché ricche di passione per i prodotti del territorio che lui, come altri cuochi della sua generazione, hanno saputo interpretare in modo nobile. Un abbraccio forte ai figli Ivana, Daniele e alla moglie Maria Teresa».



I funerali si svolgeranno il 13 dicembre alle ore 15.30 nel Duomo di Alba. Il Santo Rosario questa sera (12 dicembre) alle ore 20.30, sempre in Cattedrale.