In Comune a Bra tre cantieri di lavoro per disoccupati over 58

Grazie al finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione Piemonte, il Comune di Bra organizza un cantiere di lavoro per l’utilizzo temporaneo di tre persone disoccupate con più di 58 anni di età che saranno impiegate in attività di manutenzione e di pubblica utilità sul territorio.

Il cantiere di lavoro, dal titolo “Urban spaces 2021”, durerà 260 giornate lavorative (12 mesi), a partire dal primo febbraio 2023, e comporterà un impegno di 30 ore settimanali suddivise su cinque giorni lavorativi.

Possono proporre la loro candidatura le persone disoccupate che alla data della presentazione della domanda abbiano compiuto i 58 anni di età senza aver maturato i requisiti pensionistici; residenti in via continuativa sul territorio della Regione Piemonte nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda; disoccupati ai sensi del D.lgs. 150/2015; non percettori di ammortizzatori sociali; non inseriti in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro; in possesso della patente di guida cat. B. Sono inclusi i beneficiari di misure di sostegno al reddito come il Reddito di cittadinanza.

Per presentare domanda è necessario utilizzare il modulo pubblicato sul sito internet del Comune di Bra (Amministrazione trasparente/Bandi di concorso) unitamente all’avviso, corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento e dall’estratto conto certificativo INPS. La documentazione dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Bra (indirizzata alla Ripartizione Servizi alla Persona – Servizio Politiche Attive del Lavoro, Piazza Caduti per la Libertà 14) entro il 16 gennaio 2023. La domanda potrà anche essere spedita mediante raccomandata all’indirizzo Comune di Bra, Ufficio Casa, Piazza Caduti per la Libertà, 14 – 12042 Bra, oppure inviata tramite PEC all’indirizzo comunebra@postecert.it.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio Informagiovani i e Politiche attive del lavoro (Spal) allo 0172-438241.