In ricordo di Livio Bramardi: la lettera della Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa

Riceviamo e pubblichiamo il ricordo della Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa di Cortemilia per Livio Bramardi.

"Livio Bramardi, scomparso nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 dicembre era dal 2002 Confratello della Nocciola Tonda Gentile di Langa e grande amico di Cortemilia e dell'Alta Langa che considerava la sua seconda casa dopo Bra, la città che amava tanto.

Persona dotata di un'incredibile energia, di creatività e di una disponibilità senza limiti, Livio si era affezionato a tal punto alla Langa della Nocciola da diventarne promotore e diffusore di cultura, tradizioni, storia oltre a essere un amante delle sue eccellenze enogastronomiche.

Con Giacomo Berrino ha costituito la coppia di ferro braidese della Confraternita della Nocciola, sempre in azione per dar vita a nuovi eventi promozionali e a iniziative di valore in campo enogastronomico. Livio ci mancherà molto per le sue capacità, la sua gentilezza e la sua generosità.

Caro Livio, grazie di cuore per tutto quello che ci hai dato. Riposa in pace e proteggici da lassù.

Per noi è stato il confratello maggiore, quello che dà buoni consigli e elabora idee, tutte di successo.

Ha inventato il Premio Fautor Langae dedicato a persone, associazioni, aziende, enti che si sono distinte nella promozione e nella valorizzazione del territorio di Langa.

Nel 2010 ha realizzato un CD contenente le fotografie dei primi dieci anni della Confraternita.

Successivamente, ha prodotto insieme al “regista” Giacomo Berrino, a Feliciano Greco e a Ginetto Pellerino un meraviglioso DVD dal titolo “Cortemilia è Nocciola” che oggi conta più di 30.000 visualizzazioni.

Ha dato un enorme contributo alla realizzazione e al restyling del sito internet della Confraternita della Nocciola realizzando i testi e inserendo oltre 9000 fotografie degli eventi e delle iniziative organizzate in 22 anni di attività promozionale.

Celebri i suoi menù della Dieta, la festa annuale della Confraternita della Nocciola a cui partecipano decine di sodalizi provenienti dall’Italia e dalla Francia.

E’ stato per noi uno straordinario volontario della nocciola creativo e instancabile con una passione unica e una grande tenacia che gli consentivano di raggiungere sempre gli obiettivi che si prefiggeva.