Invasi per fronteggiare il clima che cambia: le opinioni degli esperti riuniti a Villa Tornaforte [RIVEDI LA DIRETTA]

"L’Italia non manca di capacità di invaso per la regolazione delle risorse idriche. Ciò che è suscettibile di significativi miglioramenti è un’evoluzione dei criteri di esercizio delle infrastrutture esistenti in una logica di ottimale integrazione degli usi". Un cambio di passo perseguibile attraverso "una revisione delle regole operative e sfruttando le potenzialità offerte dalle più avanzate metodologie scientifiche e tecnologie per la previsione e il supporto intelligente e in tempo reale alla gestione, tanto nel breve quanto nel medio e lungo periodo".



Con queste premesse l’associazione Orizzonte Granda del presidente Federico Borgna, insieme ad Acqua Futuro, presentava l’articolato ma certamente attuale tema del workshop tenuto questa mattina, lunedì 12 dicembre, negli spazi di Villa Tornaforte a Cuneo, dove un parterre di esperti si è confrontato sull’argomento a partire dal titolo: “Quale strategia per la realizzazione di invasi artificiali e una gestione attiva e multi-obiettivo della risorsa idrica”.



Un convegno nel quale si è fatto il punto sulle opere esistenti come "sulla possibilità (e necessità) di realizzare nuovi invasi quale misura per fronteggiare il cambiamento climatico, come fortemente caldeggiato nell’emergenza della siccità 2022, secondo un indirizzo peraltro da tempo indicato nei piani regionali, in primis dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte".



"E’ fondamentale – si aggiungeva – però che questi nuovi progetti risultino performanti, ma allo stesso tempo rispettosi del paesaggio e dell’ambiente, correttamente inserite nel contesto sociale dei territori in cui verrebbero realizzate, e al tempo stesso ragionevoli nell’impegno finanziario richiesto".



Di tutto questo hanno parlato gli esperti riuniti nella residenza Aragno di Madonna dell'Olmo, nel corso di un incontro al quale, oltre a quella di Federico Borgna e del promotore di Acqua Futuro Carlo Malerba, erano previsti numerosi e qualificati interventi. Proposti in diretta dal nostro giornale, è possibile riascoltarli ora qui.





PER GUARDARE IL VIDEO CLICCA QUI