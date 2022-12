"La cura nello sguardo": tanti progetti per l'associazione che promuove la cultura delle cure palliativa

Stamattina, in Sala Giolitti, nel palazzo della Provincia di Cuneo, è stata presentata l'associazione "La Cura nello sguardo", un sodalizio nato nei mesi scorsi che si occupa di supportare l'attività di cure palliative sul territorio dell'Asl CN1.

A costituirlo Fabrizio Giai, presidente, assieme al medico Fabrizio Motta, ad Ilaria Bini, medico oncologo, ad Emanuela Pignata, psicoterapeuta, e all'infermiera Marta Astesano.

Un tema, quello della morte e del fine vita, difficile da affrontare. Per chi sta lo sta vivendo sulla propria pelle, per chi se ne occupa professionalmente, per i familiari, che devono affrontare il durante e il dopo.

Come "guardare" questo momento che coinvolge aspetti fisici, psicologici e spirituali? Di tutti gli attori coinvolti, nessuno escluso. Partendo proprio dallo sguardo, una componente di cui abbiamo tutti imparato a capire l'importanza quando, mascherina sul volto, è stato l'unico mezzo di comunicazione e scambio, soprattutto in ambiente medico.

Lo sguardo è il primo aggancio per una relazione di valore capace di donare supporto morale e fisico per affrontare la malattia.

Stamattina, alla presentazione dei tanti progetti dell'associazione, c'era il presidente della Provincia Luca Robaldo, in qualità di padrone di casa, il direttore generale dell'Asl CN1 Giuseppe Guerra, il dottor Claudio Blengini, vice presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Cuneo, Remo Galaverna, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Cuneo.

In collegamento anche il presidente della Regione Alberto Cirio. E poi tanti sindaci e rappresentanti delle istituzioni.

Mission dell'associazione è quello di "promuovere la cultura delle cure palliative e si sostenere concreatemente le attività di cure palliative nel territorio dell'Asl CN1". In particolare all'Hospice di Busca. Tante le iniziative, anche per sostenere i progetti dell'associaizone, che ha già acquistato due automezzi da utilizzare per le cure a domicilio, grazie all'aiuto delle Fondazioni CRF e CRS e con il contributo del Fitwalking solidale di Busca del 2022. L'associazione ha anche inaugurato una Big Bench, come metafora del percorso di cura delle persone ammalate. Si trova nel parco di Casa Francotto, a Busca, a breve distanza dall'Hospice.

Il gruppo di piscologi ha anche creato un "Manuale non convenzionale di Cure palliative" per il corso "C'è chi dice no" rivolto agli insegnanti delle scuole dell'Infanzia e Primaria. Un'esigenza nata dopo la morte di due giovani mamme, quando gli insegnanti hanno dovuto affrontare l'argomento nelle classi dei bambini che avevano subito il lutto.

Poi tanti progetti in cantiere: il concerto di Natale presso l'Hospice, che vedrà l'esibizione dei bambini della Primaria di Busca, la biblioteca dedicata agli operatori delle cure palliative, la formazione per assistenti domiciliari e operatori; ancora, l'acquisto di un ecografo e la formazione degli operatori per l'impianto di accessi venosi al domicilii; il corso di estetica sociale in ambito oncologico e l'orto in Hospice.

Il presidente Fabrizio Giai ha raccontato il perché di questa associazione, nata da un cambiamento che ha coinvolto la sua vita, la morte di Manuela, sua moglie, deceduta per un tumore a 48 anni. Dipendente dell'ASl CN1, era un'infermiera che seguiva proprio i pazienti oncologici.

"La cura nello sguardo" è un nome ispirato al titolo di un libro di Franco Arminio, poeta napoletano. Giai ne ha letto una piccola frase, "io guardo ogni cosa come se fosse bella e se non lo è devo guardarla meglio". In questo sta il senso dell'associazione, il tema della morte e del fine vita, un tema scomodo, ma che bisogna imparare a guardare in modo diverso, faccia a faccia. Il suo grazie alla direzione dell'Asl CN1, per il sostegno e il supporto di cui l'associazione ha bisogno. A cui tutti possono contribuire, anche con donazioni e attraverso il 5 per mille.

https://www.lacuranellosguardo.it/