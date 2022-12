Mondovì, sui licei il Comitato Polveriera chiede all'amministrazione uno sforzo comune

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale di Mondovì i consiglieri di minoranza Pulitanò, Rosso e Gasco hanno proposto un ordine del giorno con il quale veniva richiesto di indire un consiglio comunale aperto anche ai cittadini sulla “questione Polveriera” e di riconsiderare l’annosa quanto complicata ipotesi di recupero dell’ex ospedale Gallo; in seguito al respingimento della proposta da parte della maggioranza, gli stessi consiglieri hanno diffuso al proposito un comunicato sui giornali locali.



Come rappresentanti del Comitato Polveriera, chiamato in causa durante la trattazione dell’odg anche con la citazione testuale di alcune osservazioni già oggetto di un articolo riportato sui giornali locali nel mese di maggio, desideriamo evidenziare alcuni aspetti.



Indubbiamente dobbiamo ringraziare i consiglieri che hanno riacceso la discussione sulla “questione Polveriera”; infatti, come riportato nelle scorse settimane dal sindaco, in quell’occasione in veste di Presidente della Provincia, la vicenda monregalese era temporaneamente sospesa poiché altre situazioni di edilizia scolastica provinciale più urgenti richiedevano attenzioni prioritarie. Inoltre, non può che farci piacere constatare come le nostre osservazioni siano state ritenute significative e meritevoli di essere riproposte in sede di consiglio, al fine anche di sollecitare un confronto diretto tra cittadini e amministrazione.



Tuttavia, a tal riguardo riteniamo doveroso chiarire che con l’attuale Amministrazione è in essere, sin dai giorni successivi all’insediamento, un percorso di confronto iniziato già durante il periodo preelettorale con tutti e tre i candidati a sindaco, durante il quale le nostre richieste di chiarimenti hanno sempre trovato riscontri, seppur più o meno condivisibili a seconda delle volte.



Confronto che, dal nostro punto di vista, non può e non deve essere circoscritto al mero problema dell’individuazione di una sede per i licei di Mondovì perché, come abbiamo più volte sottolineato, la problematica dell’edilizia scolastica monregalese, nello specifico relativa alle scuole superiori e quindi di competenza provinciale, coinvolge quasi tutti gli edifici utilizzati a questo scopo e pone la necessità di trovare una soluzione integrata e di ampio respiro, che tra l’altro le condizioni attuali renderebbero praticabile; non è più tempo quindi di discussioni semplicistiche e dal sapore vagamente demagogico. Confronto che noi siamo disponibili a portare avanti se l’Amministrazione vorrà continuare ad ascoltarci e a collaborare in modo trasparente e concreto. Confronto che ci auguriamo non venga inficiato da scontri tra le parti che nulla di buono portano alla comunità.



In verità, auspichiamo da parte delle Amministrazioni un approccio politico, inteso nel senso più alto del termine, che metta da parte i particolarismi e porti invece a fare squadra, a dedicare tempo e risorse alla programmazione urbanistica e alla pianificazione integrata di aspetti diversi, a ottimizzare l’impiego dei finanziamenti pubblici già ottenuti e di altri che potranno arrivare, a creare le condizioni per trovare una soluzione lungimirante e a percorrere strade più attente al recupero del patrimonio edilizio esistente senza dover ricorrere alla costruzione di nuovi edifici.



Infine, una riflessione, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca: la salvaguardia del suolo si impone ormai come condizione imprescindibile in qualsiasi azione di governo del territorio; non si può più derogare. Del resto, tutti i piani di gestione territoriale, da quelli con valenza comunale a quelli con valenza regionale, pongono al centro il contenimento del consumo di suolo; il Piano Territoriale Regionale, per esempio, all’articolo 31 riporta “La pianificazione locale, al fine di contenere il consumo di suolo rispetta le seguenti direttive: a) i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali possono prevedersi solo quando sia dimostrata l’inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti...”.



Ebbene, siamo certi che a Mondovì ci siano le condizioni per poter rispettare questa indicazione e che, se lo vorranno, le Amministrazioni potranno dare in tal senso un segnale importante ai cittadini.