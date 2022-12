In biblioteca a Moretta si parla di rifiuti e riciclaggio consapevole

Domani, martedì 13 dicembre, alle 16.30, in Biblioteca a Moretta si svolgeranno, in collaborazione con la CSEA, delle letture con laboratorio creativo per bambini di tutte le età.

I temi dell'attività saranno i rifiuti e il riciclaggio per un uso più consapevole delle risorse per aiutare il nostro pianeta.

Per prenotazioni contattare il numero 0172911204