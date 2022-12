Nocciola Tonda Gentile di Langa protagonista da Antonella Clerici grazie alla Confraternita di Cortemilia

Mercoledì 7 dicembre la Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa di Cortemilia è stata ospite della trasmissione "E' sempre mezzogiorno" condotta da Antonella Clerici.

I paludati cortemiliesi, molto attivi nella promozione e nella valorizzazione del frutto simbolo dell'Alta Langa, sono intervenuti in diretta da Cravanzana, nei noccioleti dell'azienda agricola "Nocciole d'Elite" di Emanuele Canaparo.

Il gran maestro Ginetto Pellerino ha parlato del ruolo volontario e promozionale delle Confraternite enogastronomiche, delle caratteristiche tecniche e organolettiche che fanno della Tonda Gentile la migliore nocciola del mondo e della filiera corilicola piemontese.



«Antonella Clerici - spiega il gran maestro Ginetto Pellerino – ci ha chiesto di illustrare ai telespettatori di “E’ Sempre Mezzogiorno” le funzioni della nostra Confraternita e di spiegare le qualità tecniche e organolettiche che fanno della nostra nocciola un’eccellenza nel mondo. E’ stata, certamente, una grande occasione per diffondere la cultura del nocciolo e per far conoscere le nostre iniziative e attività di recupero, promozione e valorizzazione delle tradizioni dell’Alta Langa e del suo prodotto simbolo che è la Nocciola tonda Gentile delle Langhe».

«Ci ha fatto molto piacere sottolineare - continua Pellerino - l’importanza della scuola professionale Piera Cillario Ferrero di Cortemilia, indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy, specializzata nella filiera della nocciola Piemonte igp. E’ un istituto che consideriamo una peculiarità del nostro territorio e che consigliamo a tutti quei giovani che vogliono approfondire le tecniche operative e organizzative delle pregiate produzioni agricole locali e diventare a loro volta dei promotori e diffusori della nostra cultura».

Il collegamento con Antonella Clerici ha permesso anche di ricordare che nelle fila della Confraternita della Nocciola ci sono due suoi cari amici e collaboratori: Luciana Littizzetto, nominata ambasciatrice della nocciola nel mondo nel 2017, e Fulvio Marino, ospite fisso di “E’ Sempre Mezzogiorno” nel ruolo di panificatore che nel 2021 ha ricevuto a Cortemilia il Premio Fautor Langae – Nocciola d’Oro.

«Con entrambi – conclude il gran maestro - è nato un rapporto di amicizia e collaborazione che si rinnova costantemente e che denota un forte legame con il nostro territorio e le sue eccellenze enogastronomiche».

Con la partecipazione a “E’ Sempre Mezzogiorno” i paludati della Tonda hanno festeggiato il Nocciola Day, l'evento organizzato dall'Associazione Nazionale Città della Nocciola per diffondere la cultura della nocciola in tutta Italia.



Clicca qui per vedere l'intervento della Confraternita durante la tramissione televisiva.