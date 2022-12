Oggi a Montà d'Alba i funerali di Romero Salgari: il famoso scrittore Emilio Salgari era suo bisnonno

Un famoso ramo di famiglia che si estingue, in un albero genealogico con parecchi nodi che ne hanno caratterizzato la crescita, segnata da disgrazie e morti violente per suicidi. Un quadro cupo quello che il destino ha disegnato per la famiglia dei Salgari, con un finale che non poteva essere altrimenti: come da fonte Ansa e ufficio stampa di Concita Occhipinti, è mancato Romero Salgari, pronipote dello scrittore Emilio, e ultimo discendente con il famoso cognome.

Viveva a Montà d’Alba con la madre Anna, scomparsa nel 2020, ed aveva 63 anni. Se n’è andato sabato 10 dicembre all’ospedale di Verduno, vinto da un male che lo attanagliava da tempo, e, con lui, la discendenza di Emilio Salgari, il famoso autore di romanzi d'avventura, tra cui Sandokan e il Corsaro Nero.



Nell’albero genealogico Romero Salgari occupava la casella di nipote di Romero (suo nonno), il terzo figlio di Emilio, e di cui portava lo stesso nome.

Suo papà, Mimmo Salgari, si era trasferito a Montà d’Alba, dove Romero junior ha vissuto fino alla morte, anche con la sorella Patrizia, deceduta nel 2008 per malattia.



Nel 1984 un giovane Romero si rese protagonista di un fatto di cronaca nera nel paese del Roero per l’omicidio di una postina in pensione (Lucia Valsania, 72 anni). A seguito di questo gesto cercò di togliersi la vita e, riconosciuta l’infermità mentale, fu interrato per alcuni anni, per poi tornare a vivere nel paese di Montà d’Alba. Con la sorella aveva poi continuato a preservare l’eredità letteraria del bisnonno Emilio Salgari, partecipando a eventi a lui dedicati.



I funerali si svolgeranno oggi (12 dicembre) alle ore 15 presso la parrocchia di S. Antonio Abate a Montà d’Alba. Lascia il nipote Andre Giri con la moglie Oliverta, le cugine Daniela e Grazia, il cognato Walter ed i pronipoti.