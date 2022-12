Pian Munè di Paesana: Natale tra buoni regalo e buoni solidali

Il Natale si sa, è il momento dell’anno in cui si pensa di più agli altri.

Pian Munè vi propone i suoi buoni regalo, per donare esperienze gourmet in montagna.

La scelta quest’anno è tra:

CENA A LUME DI CANDELA il venerdì sera a 28 euro

il venerdì sera a 28 euro MENU’ DEGUSTAZIONE in qualsiasi momento nei rifugi a 30 euro

in qualsiasi momento nei rifugi a 30 euro MENU BIMBI a 12 euro

Buono di importo generico per il montanaro Buongustaio, da acquistarsi direttamente nei Rifugi o scrivendo via whatsapp al numero 328 6925406 pagando con bonifico o satispay e ricevendolo via mail.

Ma non finisce qui… Come ogni anno lo staff di Pian Munè pensa ai più fragili e vi propone di acquistare i loro Menù Solidali.

Al menù solidale, del valore di 15 euro, Pian Munè ne aggiungerà un secondo per raccogliere pasti solidali e prepararli, da distribuire alle famiglie bisognose della vallata, in collaborazione con Makala, l’associazione di ragazzi positivi e altruisti al fianco dei più bisognosi.

Anche questi potranno essere acquistati nei rifugi o virtualmente fino al 6 gennaio!

Buon Natale! Che sia allegro, spensierato e sereno davvero…