Racconigi: al via le attività di lavaggio dei portici comunali

In questi giorni la ditta la Gioconda di Sommariva del Bosco, appaltatrice del servizio, sta procedendo al lavaggio di tutti lampioni sottoportico, alla pulizia di tutta la pavimentazione e alla deragnatura presso i portici comunali di: Piazza Carlo Alberto, Via Morosini, Piazza Vittorio Emanuele II, Piazza Roma, Via Angelo Spada, Piazza Santa Maria angolo Via Principessa Jolanda, Via Umberto l, compreso lampioni centro anziani di Piazza Burzio e Via Cernaia Maineri.



“Uno degli interventi di pulizia e decoro dei portici - commenta il vice sindaco Tribaudino - già calendarizzato da tempo e che diventeranno periodici sia per garantire la tutela dell’igiene e della sanità dei luoghi che per permettere una piacevole esperienza commerciale e turistica sotto i portici dello splendido centro storico di Racconigi”.