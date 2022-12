Virginio Vajra designato alla guida dell’Associazione Anziani Attivi di Cherasco

L’Associazione Anziani Attivi di Cherasco ha rinnovato il proprio consiglio direttivo. L’assemblea dei soci ha eletto quale proprio presidente Virginio Vajra e quale vice Giuseppe Meglio, segretario sarà Antonio Villano mentre come consiglieri sono stati designati Luigi Davico e Luciana Dellavalle.

I numerosi volontari sono quotidianamente impegnati nel servizio di assistenza e vigilanza agli ingressi degli edifici scolastici in orario di entrata e uscita degli alunni e nelle varie attività a supporto delle iniziative dell’Amministrazione comunale.

«Il servizio che questi volontari svolgono quotidianamente per la cittadinanza di Cherasco è enorme e non avremo mai sufficienti parole per ringraziarli – commenta il presidente del Consiglio Massimo Rosso -. Il gruppo, colpito dall'improvvisa perdita del suo storico presidente Giulio Nejrone, si è rinnovato nel direttivo e non ha mai fatto mancare il proprio aiuto all’entrata e all’uscita delle scuole e alle tante manifestazioni organizzate sul nostro territorio. Al nuovo direttivo, vanno gli auguri di buon lavoro da parte di tutta l’Amministrazione di Cherasco».