Sci di fondo: 30 chilometri di piste aperte in Valle Pesio

Tra neve freschissima e paesaggi da cartolina, è iniziata ufficialmente la stagione dello sci nordico in Valle Pesio. Dopo la copiosa nevicata dei giorni scorsi, il Centro Sportivo Marguareis, situato in frazione San Bartolomeo, offre 30 chilometri di piste adatte a tutti i livelli che arrivano fino al cuore del Parco Naturale del Marguareis passando per la splendida Certosa di Pesio, fondata nel 1173 dai monaci dell’Ordine dei Certosini di San Bruno.



Presso il Centro, dotato di poligono di tiro biathlon con 30 postazioni, è possibile noleggiare l’attrezzatura da sci, le ciaspole, prendere il sole e sorseggiare una bevanda calda al bar, con affaccio sullo splendido panorama circostante.



Per coloro che vogliono avvicinarsi allo sci di fondo, i maestri della Scuola Sci Valle Pesio 2.0 sono a disposizione per impartire lezioni individuali e di gruppo e far conoscere le peculiarità dei percorsi disponili.



Per maggiori informazioni contattare la Scuola Sci di Fondo & Biathlon Valle Pesio 2.0 al numero 380/74.70.029.