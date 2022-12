Un anno di grandi interventi sul territorio per Montà d’Alba

Alla guida del centro roerino dal 2019, Andrea Cauda è certamente un sindaco che ama il proprio paese e il territorio della Sinistra Tanaro. Con entusiasmo racconta le attività realizzate dalla sua Amministrazione o in fase di progetto.

"Il 2022 è stato un anno di rilancio dopo la pandemia. Per quanto riguarda i lavori pubblici abbiamo dato l’avvio al Relamping, con un completo rinnovo dell’illuminazione pubblica, nel concentrico e nelle frazioni, accogliendo anche le domande di potenziamento in luoghi poco serviti. Si è reso esecutivo il progetto sul Museo del Tartufo, approvato la gara di appalto e dato il via libera ai lavori che dovranno concludersi entro un anno. Grazie al fondo del Ministero dell’Interno per interventi importanti sui dissesti idrogeologici, si è provveduto alla prima parte del consolidamento della strada della Renna: probabilmente avanzeremo risorse da impiegare anche in altri contesti franosi. Insieme a Sommariva Perno aderiremo al contributo della Fondazione CRC per il progetto Foreste sostenibili, che prevede investimenti sul patrimonio boschivo del Roero, in particolare per le zone tartufigene, al fine di ottenere la certificazione di 'Bosco Sostenibile'. Questo è molto importante per salvaguardare una delle eccellenze del nostro territorio, il tartufo.

Anche per il miglioramento della macchina comunale si sono fatti degli investimenti.

"Abbiamo attivato i primi contributi del PNRR atti a sviluppare i PagoPa e le procedure di pagamento su piattaforma on-line, cominciando dalle sanzioni per arrivare poi a tutti servizi per il cittadino. Nel settore scolastico si sono eseguiti numerosi interventi di manutenzione agli edifici e ottenuto un finanziamento come capofila, insieme a Sommariva Perno, per la realizzazione di aule adatte alla didattica all’aperto, per far sì che paese, ambiente e natura diventino materia di studio tangibile. Si è intervenuti sul contenimento dei costi della mensa. Inoltre prosegue, e di questo sono molto contento, il lavoro dell’educatore di strada, in collaborazione con la Coop. Orso, con laboratori artistici e tante attività per i giovani. Si è sviluppata anche la cultura del riciclo con “DifferenzaMontà”, esperienza che ha visto molti ragazzi impegnati nella sensibilizzazione verso i cittadini nel 'differenziare' i rifiuti correttamente".

Tanti gli eventi ritornati durante il 2022.

"Per fortuna si è potuto ripartire con 20 escursioni dei 'Notturni delle Rocche' e l’apertura di due nuovi sentieri in direzione di Cisterna, che permettono l’ampliamento del nostro patrimonio escursionistico. Tradizionale il recente raduno dell’Immacolata, organizzato dall’Ecomuseo delle Rocche del Roero, chiamato 8.12 che ha visto la partecipazione di 50 bikers e molti camminatori. Ricordo con piacere che il 7 settembre scorso, presso il Centro Outdoor Valle delle Rocche si è tenuto uno spettacolo teatrale a impatto 0, dal titolo “Mi abbatto e sono felice”, durante il quale l’energia elettrica necessaria è stata prodotta dal pubblico, che pedalava speciali biciclette. Ricordo anche tutti gli eventi natalizi e la mostra “Dipinti e ridipinti – La giostra delle devozioni a Montà” presso la Confraternita di san Michele fino all’8 gennaio. Sono esposte alcune preziose pale d’altare recuperate nella vecchia parrocchia, datate fra il 1600 e il 1700: sono possibili le visite guidate a cura della Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio".