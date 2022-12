Lutto a Robilante e Boves per l'improvvisa scomparsa di Fabrizio Armitano

Lutto a Boves e Robilante per l'improvvisa scomparsa, a 54 anni, di Fabrizio Armitano, commerciante originario del paese della Valle Vermenagna e da una ventina d'anni titolare di un negozio di alimentari in frazione Fontanelle, in via Santuario.

L'uomo è morto nella giornata di ieri a seguito di un malore.

I funerali saranno celebrati a Robilante, paese dove abitava, mercoledì 14 dicembre, alle 10,30, nella chiesa parrocchiale di San Donato. Qui, domani alle 20, sarà recitato il rosario.

Grande il cordoglio trai suoi colleghi commercianti. Anche la squadra di calcio dove gioca il figlio dell'uomo, la Boves Madonna delle Grazie, ha pubblicato un messaggio di condoglianze. "Con stupore e costernazione è stata da poco appresa la notizia della scomparsa di Fabrizio Armitano, padre del giocatore della Prima squadra (classe 1997) Joshua. In questo momento terribile siamo vicini a Joshua ed a tutta la sua famiglia".

Oltre a lui, Armitano lascia la madre Andreina, il papà Giuseppe, i fratelli Claudio, Simona, Alex, Davide, Cristina e la compagna Valeria.