Chi è Sam Bankman-Fried e cosa è successo a FTX?

Se sei un appassionato del settore delle criptovalute e hai investimenti attivi su Bitcoin & co. siamo certi che hai sentito parlare di una notizia che ha sconvolto il settore nelle ultime settimane e che ha causato la riduzione del valore del mercato delle criptovalute raggiungendo dei minimi preoccupanti.

Parliamo, ovviamente, degli eventi recenti che hanno colpito FTX, uno dei più importanti exchange che, in una manciata di giorni, è passata da avere migliaia di utenti ad essere una piattaforma fallita. Ma cosa è successo? Com’è coinvolto il proprietario del progetto, Sam Bankman-Fried? Nelle prossime righe abbiamo deciso di approfondire le dinamiche di quanto accaduto.

Chi è Sam Bankman-Fried?

Fino ad una settimana fa, Sam Bankman-Fried era uno dei volti più importanti del settore delle criptovalute, un ragazzo di soli 30 anni che aveva fondato una delle piattaforme di trading di criptovalute più importanti del mondo. Tuttavia, nel giro di pochi giorni, il sogno di Sam è finito.

In un tempo davvero breve, FTX, la piattaforma di cui Bankman-Fried era CEO, è fallita, causando un effetto domino che nessuno si sarebbe aspettato nel settore delle criptovalute. Ma cosa è successo? Perché è fallito il progetto?

Cos'è successo a FTX?

Ricollegandoci al paragrafo precedente, adesso è il momento di capire cosa è effettivamente successo a FTX e qual è la situazione attuale dell’exchange. In poche parole, il Wall Street Journal sembrerebbe aver sottratto illegalmente più di 10 miliardi di dollari dai fondi dei clienti FTX per alimentare una sua società commerciale.

Dobbiamo sottolineare, quindi, che il crollo di FTX non è in alcun modo collegato alla volatilità del settore delle criptovalute oppure dall’assunzione di rischi da parte degli investitori. Si tratta di una brutta storia di inganni, in cui FTX stava annegando nei debiti.

Attualmente, FTX continua a funzionare ed è lo stesso CEO della piattaforma ad affermare che i prelievi sono attivi, anche se alcuni utenti lamentano completamente il contrario. Attualmente, sembrerebbe in ballo un’operazione di acquisizione della piattaforma da parte di Binance anche se, attraverso un gioco di tweet, Binance ha prima smentito che questa operazione potesse chiudersi in breve tempo.

In che modo questo influenzerà altri exchange?

Ovviamente, il crollo di FTX non poteva che ripercuotersi anche su altre realtà che fanno parte del settore delle criptovalute. Ad esempio, a metà novembre, Genesis Global Capital ha sospeso i prelievi a causa di turbolenze di mercato eccessive. Adesso, la società sta cercando di accedere ad un ulteriore finanziamento di 500 milioni di dollari.

Genesis, però, non ha nessuna intenzione di presentare un’istanza di fallimento nell’immediato, tuttavia, potrebbe essere già la prima vittima di questo nefasto evento. La sospensione dei prelievi è di solito un’azione che precede la richiesta di istanza di fallimento.

Alcuni ritengono che il fallimento di questa piattaforma e di Genesis possa portare il mercato delle criptovalute al suo inizio, con una serie di problematiche anche riguardanti la fiducia degli stessi investitori.

Come proteggere le tue criptovalute?

Per proteggere i tuoi investimenti in criptovalute, quindi, ci sono alcuni suggerimenti che puoi applicare nell’immediato. Innanzitutto, il nostro primo consiglio è quello di diversificare non solo in termini di investimento ma anche di piattaforme di trading a cui ti affidi. In questa maniera, eviterai che tutto il tuo capitale possa fare la fine di quello degli investitori su FTX.

Pertanto, come prima cosa, potresti valutare un ampio ventaglio di crypto su cui investire e scegliere le piattaforme che ritieni più sicure e a cui si sono affidati anche gli altri utenti. Generalmente, si tratta di piattaforme regolamentate che comunque garantiscono dei fondi agli investitori in caso di fallimento del portale o di problemi di questo tipo.

In secondo luogo, una buona idea è quella di affidarsi al trading automatico. Ad esempio, nel momento in cui utilizzi degli strumenti automatici come 3commas, Bitcoin prime oppure altre soluzioni come bot di arbitraggio potrai accedere ad un modo decisamente più sicuro e passivo di guadagnare e di effettuare investimenti in questo settore. Inoltre, una volta che sarai arrivato alla cifra obiettivo che hai avuto intenzione di guadagnare, potrai ritirare il tuo investimento in qualsiasi momento per poter godere dei frutti del tuo capitale.