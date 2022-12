La sostenibilità del packaging in vetro nell’industria alimentare

Il vetro è un materiale sostenibile a cui non si può rinunciare: a darne conferma non sono solo le industrie che lo utilizzano, ma anche i consumatori che apprezzano molto questo packaging.

Il vetro un materiale sostenibile per l’economia

Una confezione di vetro è ideale per conservare al suo interno alimenti o per trasportarli senza che essi si deteriorano. In funzione delle tecniche di realizzazione dello stesso vetro, è possibile avere bottiglie di colori differenti che riescono a preservare la freschezza di bevande e condimenti. Vetroelite è un attore di primo piano a livello italiano nella produzione di packaging di vetro per l’industria alimentare (e non solo) e, a questo proposito, mette a disposizione soluzioni in questo materiale per tutte quelle aziende che hanno scelto di vendere i propri prodotti in maniera sostenibile. La produzione di vetro nel nostro paese è un’attività molto rilevante: negli ultimi anni, infatti, vi è stato una crescente domanda di produzione di packaging in vetro, tant’è vero che anche il numero di addetti al lavoro è aumentato con il conseguente fatturato. In modo particolare, durante l’ultimo triennio, il comparto del vetro ha registrato anche un incremento dell’8%. In cima alla classifica delle aziende del settore alimentare che scelgono il packaging in vetro vi sono quelle del vino.

Il connubio vetro-vino spicca in Italia con un 44% rispetto alla media europea che riesce ad arrivare solo al 32%. Una ricerca eseguita da InSites per conto dell’European Container Glass Federation (FEVE) ha evidenziato che il vetro è uno dei materiali del futuro: a darne conferma sono 8 consumatori dell’Unione Europea su 10, tra quelli che sono stati coinvolti. I consumatori di 12 paesi dell’area europea – Italia, Regno Unito, Turchia, Germania, Spagna, Svizzera, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Francia, Repubblica Ceca, Croazia e Austria – si dichiarano maggiormente propensi ad acquistare prodotti che sono confezionati in vetro. Anche per gli italiani è così, tant’è vero che la nostra popolazione occupa una posizione di primo piano nella classifica per quanto riguarda i quantitativi di vetro riciclato.

Gli italiani amano i packaging in vetro

Un prodotto realizzato con un packaging di vetro riesce a riscuotere maggiore successo rispetto ad altri fatti con materiali alternativi. A darne conferma è lo stesso sondaggio svolto in senso a questa ricerca. In questo caso, la percentuale di preferenze parla da sé: ben il 70% degli italiani che sono stati coinvolti nella ricerca. In un certo senso, è la stessa popolazione che sollecita le aziende a prendere decisioni più responsabili e sostenibili anche nei confronti del nostro pianeta. Un materiale come il vetro, infatti, è sicuramente green e consente anche di preservare in modo ottimale gli alimenti e, magari, anche più a lungo rispetto alla classica plastica usa e getta.

Nel complesso, si può affermare che il vetro rimane un materiale da imballaggio sano e perfetto per essere riciclato. Non dimentichiamo, infatti, che una bottiglia di vetro o un barattolo di vetro possono essere utilizzati diverse volte prima di esser gettati nella raccolta differenziata. Una volta igienizzato correttamente, ogni contenitore in vetro è pronto ad un riuso intelligente.

Il vetro si può sfruttare con forme e colori di ogni tipo

Le aziende che si affidano al vetro per la conservazione degli alimenti hanno il vantaggio di poter selezionare un materiale con il quale è possibile personalizzare in modo iconico il packaging. Forme e colori, infatti, possono essere resi unici dall’azienda produttrice, attraverso particolari lavorazioni. Le stesse confezioni di vetro possono trovare anche una seconda vita all’interno delle case delle persone. Pensiamo, per esempio, come una bottiglia dalla forma panciuta possa diventare un bel vaso!

Insomma, se la popolazione ama così tanto questo materiale ed è anche più invogliata nell’acquistare alimenti, condimenti e bevande contenuti in essi, perché non assecondarne le preferenze? Ogni brand, con la scelta di un packaging così sostenibile, potrà sottolineare il proprio impegno per la sostenibilità trasmettendolo con soluzioni che non lasciano indifferente il consumatore.