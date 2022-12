Lavare i capelli ai bambini: cosa fare se il piccolo detesta lo shampoo

Fare lo shampoo ai bambini può essere tutt’altro che semplice: se per alcuni bimbi quest’operazione non è un problema, anzi risulta perfino divertente, per altri è una sorta di incubo, una cosa che si cerca di evitare in tutti i modi.

Ma come si può fare per convincere i bimbi più restii? Ecco alcuni consigli che possono rivelarsi preziosi per i genitori che vivono una situazione simile.

Utilizzare uno shampoo per bambini (e farlo sapere al piccolo)

Nella grande maggioranza dei casi, il “timore” del lavaggio dei capelli è dovuto principalmente all’eventualità che lo shampoo possa raggiungere gli occhi e bruciare.

Alla luce di questo, dunque, è importare utilizzare uno shampoo specifico per bambini, ad esempio quelli del brand Mustela, acquistabili anche da farmacie online come Farmaregno, sono noti per il fatto di avere delle formulazioni che, in caso di contatto con gli occhi, non arrecano alcun bruciore.

È bene informare il bambino del fatto che il lavaggio avviene con uno shampoo di questo tipo, magari leggendogli qualche frase “rassicurante” dalla confezione o dall’etichetta ed evidenziando il fatto che se tanti bimbi della sua età lo utilizzano senza problemi, certamente può farlo anche lui in tutta tranquillità.

Prendere degli accorgimenti per evitare che gli occhi possano bagnarsi

Spesso, il desiderio di evitare di fare lo shampoo non è dovuto soltanto all’eventualità che tale prodotto possa raggiungere gli occhi: tantissimi bambini, infatti, non sopportano neppure l’idea che i propri occhi possano bagnarsi.

Si tratta, ovviamente, di un timore infondato, ma prima che il piccolo possa convincersene può essere necessario un po’ di tempo.

Alla luce di questo, dunque, può essere utile prendere alcuni accorgimenti che possano far stare il bambino assolutamente tranquillo anche da questo punto di vista.

Si può pensare di lavare i capelli del bimbo facendogli rivolgere la testa all’indietro piuttosto che in avanti, magari utilizzando un lavandino ed eseguendo un lavaggio in stile “parrucchiere”, per il quale l’eventualità che l’acqua raggiunga gli occhi è davvero remota, oppure si possono acquistare ed utilizzare delle apposite visiere, facilmente individuabili in commercio.

Agire a livello psicologico per far superare questa paura

Dal momento che la paura dello shampoo è chiaramente priva di fondamento, si può lavorare in termini psicologici per fare in modo che il piccolo riesca a superarla.

Sono da evitare rimproveri e sgridate, molto più efficace è, invece, far familiarizzare il piccolo con il contatto con l’acqua, magari proponendogli dei giochi di questo tipo oppure, quando possibile, facendogli fare dei bagnetti in piscina.

Più il piccolo viene a contatto con l’acqua, anche per esigenze puramente ludiche, più sarà alta la possibilità che la paura dello shampoo venga meno.

Un’altra ottima strategia può essere quella di rendere il bimbo autonomo nel più breve tempo possibile, per quel che riguarda il compimento di quest’operazione.

Potrebbe sembrare paradossale, ma per un bambino che proprio non sopporta l’eventualità che acqua e shampoo possano raggiungere gli occhi, lavarsi autonomamente può lasciarlo più tranquillo, in quanto avverte, in questo modo, di avere pieno controllo della situazione.

Nelle prime volte, ovviamente, sarà necessario stargli vicino, ma una volta interiorizzata quest’abitudine saprà cavarsela da solo e realizzerà autonomamente che il contatto del viso con qualche goccia d’acqua non è di certo un problema.