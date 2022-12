A un giovane casaro di Cussanio il primo premio nazionale per lo yogurt bianco

Davide Tortalla, giovane casaro-allevatore di Cussanio (Fossano), ha vinto il 1° premio al Concorso Nazionale Yogurt promosso dalla rivista online Ruminantia (dedicata alle filiere del latte) con il noto tecnologo alimentare Michele Grassi e riservato ai caseifici agricoli italiani. La premiazione è avvenuta nell'ambito delle Fiere zootecniche di Cremona lo scorso 2 dicembre.

Tortalla, figlio d'arte (il padre Raffaele è il presidente di Compral Latte) ha presentato il suo yogurt bianco nella categoria “latte vaccino” e ha sbaragliato la concorrenza durante le ripetute degustazioni “alla cieca” da parte di specialisti formati al riconoscimento delle caratteristiche organolettiche e reologiche del prodotto.

Il concorso si è svolto in due momenti. Il primo a Casa Artusi di Forlimpopoli (Città del Formaggio Onaf e capitale delle gastronomie) dove è avvenuta la selezione di base. Poi la finale a Cremona Fiere, con i verdetti definitivi della giuria.

Racconta Davide Tortalla, 28 anni, da 7 impegnato nel suo piccolo caseificio dopo aver conseguito il diploma alla scuola agraria di Cussanio: “Ho avuto notizia di questo concorso e ho deciso di mettermi in gioco. Tra l'altro conoscevo il promotore Michele Grassi, un grande esperto delle tecnologie casearie, autore di numerose pubblicazione sulle quali mi sono formato. Ma a tutto pensavo meno che a vincere il primo premio: quando è uscito il mio nome non volevo crederci. Veramente una grande soddisfazione per me e la mia famiglia, ma anche per il mondo lattiero-caseario cuneese”.

Davide opera in stalla, nell'allevamento costituito da capi bovini di varie razze (Frisona, Pezzata Rossa, Jersey) e da 25 capre, per poi trasferirsi nel caseficio dove, oltre agli yogurt, elabora freschissimi tomini e tome a diversa stagionatura. Una produzione venduta nello spaccio aziendale a Cussanio e sui mercati di Fossano e Saluzzo, con l'aiuto di mamma Carla.

“Il segreto del mio yogurt bianco? Penso – confida il giovane Tortalla – che sia dovuto alla miscela di latti, con prevalenza di quello proveniente dalle vacche Jersey, ricco di grassi e proteine. Il resto lo fa la passione: amo questo lavoro che è la mia ragione di vita”.