Spegniamo le luci e accendiamo il Natale

Si può vivere il Natale senza farsi abbagliare dallo sfavillante luccichio delle luci intermittenti o senza vestire il paese con bellissimi e appariscenti addobbi preconfezionati ? Narzole crede proprio di sì e lo fa appellandosi allo spirito più autentico del Natale: essere comunità. Ed è così che è partito un nuovo cammino che coinvolge moltissime realtà del paese (praticamente tutte) e che si fonda sulla condivisione per far nascere un Natale costruito insieme con il lavoro di tutti per tutti.



Un calendario dell'avvento laico, con frasi da meditare e azioni da compiere, accompagnerà ogni giorno dalle pagine facebook e Instagram della biblioteca le persone che lo desiderano fino al 25 dicembre, un presepe con sagome a dimensione reale, che si snoda lungo la strada dei lucchi e che è stato presentato mercoledì 7 dicembre, incuriosirà certamente tutti passanti, un albero dei natali e uno dei ricordi sono pronti ad accogliere simboli e pensieri di tutti.



Il giorno dell'Immacolata ha visto il posizionamento dei presepi diffusi nella frazione di Vergne, lo stesso giorno si è svolto un concerto di organo e flauto nella chiesa di San Nazario e Celso. Venerdì 16 ci sarà una cena solidale al "Villaggio della gioia" in collaborazione con il gruppo alpini, il giorno dopo, nella chiesa parrocchiale di San Bernardo, il concerto della corale Antonellini di Narzole insieme alla coro "Armonia della parola" di Robilante.



Domenica 18 al pomeriggio arriverà all'oratorio, accompagnato da Narzole20, Babbo Natale con tante sorprese per tutti i bambini. Il 19, 20 e 21, da un'idea dei ragazzi dell'oratorio e dei catechisti, prenderà il via il concorso "Il viale dei presepi" dove chi lo desidera potrà mettersi in gioco per rendere il nostro viale un cammino della natività. La vigilia, alla fine di ogni messa del paese e delle frazioni, la filarmonica suonerà le canzoni di Natale rendendo così speciale il momento mentre la proloco offrirà merende ai più piccoli nel pomeriggio e panettoni, vin brulé e cioccolate dopo la messa di mezzanotte. Ogni addobbo e ogni evento del paese, anche se forse non sarà splendido e appariscente, sarà stato realizzato dalle persone di Narzole esclusivamente con le proprie forze e le non molte luci saranno a bassissimo impatto energetico.



Ma c'è di più, il centro di tutto saranno le scuole e i bambini perché solo loro ci possono insegnare il Natale nel suo senso più vero: loro stanno realizzando addobbi da donare alle attività commerciali, loro si stanno preparando per allietare la vigilia con canti e recite (nel pomeriggio l'asilo e le scuole primarie e alla sera le scuole secondarie), loro hanno realizzato un flash mob a favore dell'inclusivitá e loro canteranno davanti al pensionato e al ricovero.



