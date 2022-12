A Cuneo torna il "Gioco della stella": scambio di doni e parole e pensieri attorno al fuoco

A Cuneo il 26 dicembre torna il Gioco della Stella, organizzato dalla Compagnia Il Melarancio di Cuneo, diventato oramai un appuntamento tradizionale del Natale con tanta musica, parole e teatro.

La diciassettesima edizione prenderà il via alle 15.30 in piazzetta del Teatro. Si parte subito con musica e spettacoli di animazione, per arrivare al momento più atteso, "Il mio dono a chi lo dono – il gioco collettivo dello scambio di regali". Seguirà la merenda e alle 17 lo spettacolo" Racconto in sospeso Tutto puo’ succedere" al Teatro Toselli, con la Compagnia Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani con “Pigiami”.

Si chiude alle 18 in Piazzetta del Teatro: Il fuoco della stella – Parole, pensieri e musica intorno al fuoco.

Ingresso libero. Importante non dimenticare di portare un piccolo dono impacchettato!

IN CASO DI MALTEMPO LE ATTIVITA' PREVISTE ALL’APERTO SI TERRANNO SOTTO LA TETTOIA DI PIAZZA VIRGINIO. Per info: Compagnia Il Melarancio c.p. 74 - 12100 Cuneo 0171 699971 biglietteria@melarancio.com www.melarancio.com