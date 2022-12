Applausi ed emozione per lo spettacolo "Le città invisibili": sul palco del Don Bosco di Cuneo anche attori non vedenti e ipovedenti

Grande successo per lo spettacolo andato in scena lo scorso 10 dicembre al Teatro Don Bosco di Cuneo, all'interno della rassegna Spettacolare!

Le città Invisibili è il titolo dello spettacolo ispirato agli scritti di Italo Calvino e realizzato dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti sezione di Cuneo come coronamento del laboratorio teatrale organizzato con la scuola di Palcoscenico Performing Arts Center.

Riadattato dall'insegnante della scuola Francesca Elena Monte, che ha curato anche la regia, ha visto in scena una compagnia integrata di attori non vedenti, ipovedenti e normovedenti.

Un dialogo tra il Kublai Khan e Marco Polo. Le città conquistate e mai visitate dall'imperatore vengono descritte come luoghi non non fisici, ma emotivi, di relazione, con le loro implicazioni sociali e politiche.

Il testo suggerisce come raccontare ciò che è 'invisibile', letteralmente ciò che non si può 'vedere' ma non per questo conoscere o vivere intensamente. Il Kublai Khan apprende così le mille sfaccettature del suo vasto impero filtrando le informazioni attraverso lo sguardo interiore di chi sta assorto e medita. I dialoghi tra l'esploratore e l'imperatore si fanno sempre più confidenziali e paritari, finché l'imperatore diventa a sua volta esploratore, attraverso il potere infinito dell'immaginazione.

Nello spettacolo anche alcuni brani immortali di Domenico Modugno e alcune esibizioni di danza curate dall'insegnante della scuola Imperial Dance Anna Ferrero.

Tanti applausi per la compagnia, che ha dato vita ad uno spettacolo intenso e originale, in un crescendo di emozioni mai retoriche.