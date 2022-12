Contrastare la violenza: a Savigliano terzo incontro della rassegna targata Rotary

Terzo incontro a Savigliano per il ciclo “Violenze di mano... violenza di mente”, organizzato dal locale Rotary Club in collaborazione con l’Istituto Arimondi-Eula e Mai+Sole, e col patrocinio di Comune e Banca Cassa di Risparmio di Savigliano.



L’appuntamento, fissato per giovedì 15 dicembre al Centro Culturale Saviglianese di piazza Nizza, con ingresso libero, chiude la prima fase del progetto indirizzato a genitori, famiglie, insegnanti ed educatori. Un'iniziativa che, nei due precedenti momenti di confronto, ha messo in luce realtà inquietanti e generalmente poco conosciute, legate al contesto della vita familiare come a quello dei giovani e giovanissimi.



La serata avrà inizio alle 20.45 coi saluti del presidente del Rotary saviglianese Sergio Buscatti. Attilio Gagliano farà poi una sintesi degli argomenti già trattati nei precedenti incontri, che hanno visto interventi dei relatori Giorgio Nova, Maurizio Coppola, Valerio Ferrero, don Piero Gallo, Corrado Busano e Laura Grande.

Quindi il maggiore Luca Giacolla, comandante della Compagnia Carabinieri di Savigliano, tratterà il tema "Prevenzione e contrasto alle forme di violenza nelle fasce deboli", mentre l’avvocato Vladimiro Bertinetti si occuperà di "Aspetti penali e responsabilità".

A seguire interventi e dibattito, con la partecipazione dei relatori dei tre incontri.